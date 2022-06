Formel 1 | Canada, EL3: Alonso tar ledelsen i regnet i Montreal

Regnet kom tilbake til Montreal etter FP2 i går, og Gilles Villeneuve-runden var veldig våt i starten av F1 Canadian Grand Prix Free Training 3. Dagen manglet ikke vendinger før prøvene begynte.

FIA Technical Directive fanger dagens overskrifter Se lagets klage Mot de som reagerte raskt. Ingenting vil endre seg denne helgen, spesielt ettersom regnet hindrer oss i å fullt ut forstå hvordan vi skal sette grenser for enkeltseters svingninger.

På Ferrari-siden, en fullstendig mekanisk transformasjon av Charles Lecklerk Tvinger Monacos til å starte på baksiden av rutenettet Søndag. Med denne får han den fjerde motoren, Ferrari bestemte seg for å bytte alle delene ved å bruke starteren sin på baksiden av scenen.

Økten var veldig stille i mer enn 30 minutter, med noen førere som kjørte runder i lave hastigheter og prøvde å fange et spor som var for vått. Det fortsatte å regne gjennom hele økten, og 11 grader i luften, samt 16 grader asfalt, gjorde at stien ikke tørket ut.

Spesielt tok det en halvtime før Max Verstappen kom ut, og Leclerc kjørte kun svært få runder på Ferrari. Noen få førere har fortsatt 20 runder på banen på en time.

På slutten av økten så vi spesielt Kevin Magnussen krysse den første hjørneklareringen og praktisk talt gå i motsatt retning. Verstappen snurret snart på samme sted.

Fernando Alonso satte øktens beste tid til 1’33 «836, like bak Pierre Casley og Sebastian Vettel, ett øyeblikk bak Alpine F1-føreren på henholdsvis 53 og 55 000. Stephen O’Connor ble nummer fire. .

Jorge Russell er sjuende bak Sergio Perez og Verstappens Red Bulls. Alfa Romeos følger etter, med Lewis Hamilton på 15. plass, mens Leklerk ikke har signert.