Formel 1 | Data F1: Bedre enn Perez Alban, den perfekte balansen på Ferrari

Den endelige rangeringen for 2021-sesongen er nå kjent. Imidlertid inneholder de fortsatt informasjon og data som på en ufullkommen måte avslører den faktiske vekten til en bestemt sjåfør i panelbeslutningene.

Det ville være nyttig for hver sjåfør å beregne hvor stor prosentandel av lagets “vekt” som er basert på det totale antallet poeng. Det er forsøket på å vise med tall den vitale betydningen av en pilot i en bestemt gruppe; Eller prøv å se om et lag presterte bedre takket være den sterke, likeverdige og stabile posisjonen til de to pilotene (sammenlignet med kapasiteten til bilen); Eller til slutt, et team med en god bil, hvis den andre sjåføren er mer effektiv, for å finne ut om den kunne vært bedre klassifisert.

Selvfølgelig er dette kun en komparativ tilnærming med begrensninger. Spesielt omstendighetene i løpet (ulykke, pålitelighet, total flaks, pit-stopp) trenger ikke å utjevnes i løpet av et år. Denne handlingen kan være veldig svak når lag kjemper om små poeng, og en innsats kan få store konsekvenser. I speilbildet er hull i de ledende lagene vi spiller om store poeng naturlig nok store.

Rød okse

Tall: Max Verstappen scoret 67,5 % av lagets poeng, sammenlignet med Sergio Perez sine 32,5 %.

Kommentar: Dominansen til en sjåfør (Verstappen) på Red Bull har alltid vært i orden siden Daniel Ricciardos exit. Dette bekreftes av disse tallene, som betyr at nederlenderen har scoret mer enn to tredjedeler av lagets poeng.

Vi må imidlertid fremsette den generelle oppfatningen at Sergio Perez ville ha scoret flere poeng enn Alexander Alban. Faktisk registrerte Thailand i fjor 32,9 % av Red Bull-poengene. En person nær Tsjekhov, selv om den ble fremsatt per definisjon fra i fjor, kjempet Max Verstappen mindre for store poeng. Hvis Sergio Perez hadde scoret i samme takt som Valteri Potas hos Mercedes (se nedenfor), ville han ha konkurrert om Red Bull-tittelen i lang tid. Men det er også sant at i Abu Dhabi, for eksempel, må vi huske at Sergio Perez trakk seg raskt tilbake da han var tre år gammel (han var i fare for å søle olje på veien.)

Mercedes

Tall : Lewis Hamilton scoret 63,2 % av lagets poeng, mens Voltaire Potas fikk 36,8 %.

Kommentar : Her er det igjen et spørsmål om å sammenligne den generelle oppfatningen: Nei, Valteri Potas hadde ikke en katastrofal sesong sammenlignet med forventningene til den andre føreren og Sergio Perez. Finn fant selvfølgelig ikke laget sitt; Men han ble nummer 3 i kjøremesterskapet og fikk noen flere poeng sammenlignet med Sergio Perez. Det er imidlertid sant at i fjor, til tross for at Lewis Hamilton fortsatte å kjempe om seire, scoret han 38,91 % av lagets poeng.

Gapet er fortsatt stort etter mange sesonger, så beslutningen fra Toto Wolf om å erstatte Voltaire Potas med George Russell er forståelig.

Ferrari

Tall: Carlos Science scoret 50,9% av lagets poeng, mot Charles Lecklerks 49,1%.

Kommentar : Av alle lagene på banen har Ferrari den mest balanserte totalen mellom sine to sjåfører. Og Carlos Science er foran Charles LeClerk. Dette viser at Scuderia gjorde et utmerket valg når han rekrutterte spanjolen som ville presse Charles Leklerk inn i rekkevidden hans og bli en poengmaskin. Som en påminnelse i fjor scoret Sebastian Vettel bare 25 % av lagets poeng – han gjorde det bra på slutten av studiene ved Scuderia.

Selv om Ferrari langt fra har den tredje beste bilen totalt sett, tillot den kombinerte ytelsen til de to sjåførene Maranello å oppnå denne suksessen.

McLaren

Tall: Lando Norris scoret 58,2 % av lagets poeng, sammenlignet med Daniel Ricciardos 41,2 %.

Kommentar: McLaren er speilet til Ferrari. Rookie Daniel Ricciardo møtte alle problemene i verden med å tilpasse seg med MCL35M, noe som understreket Australias svakheter (selv om McLaren var en av Daniels styrker på Red Bull, var det veldig vanskelig å bremse og svinge når man gikk inn i et hjørne). Resultatet tok ikke lang tid før McLaren ankom fordi det tillot den å miste 3. plass i Constructors’ Rankings på grunn av denne anomalien.

Monzas doble århundre skjulte den tilsynelatende inkonsekvensen til lagets andre sjåfør, og forklarer i stor grad det komparative nederlaget i lagets posisjoner. Med to talentfulle sjåfører kunne McLaren utvilsomt kjempet om 3. plass mot Ferrari.

Fortsetter: Analyse av del 2 av styret i en fremtidig artikkel …