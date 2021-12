Formel 1 | “Det har ingenting med meg å gjøre”: Hamilton svarer på Kingspan-kontroversen

Som vi har fortalt deg her, Mercedes signerte nylig med sin nye sponsor Kingspan, og utløste en heftig debatt i Storbritannia. Kingspan og rustningen er mistenkt for å ha spilt en nøkkelrolle i den tragiske brannen ved Grenfell Tower som drepte 72 mennesker for fire år siden av britisk rettsvesen (etterforskning pågår).

Toto Wolf har delt seg uten å legge igjen et generelt brev for å forklare dette valget.

Louis Hamilton ble avhørt om Kingspan-saken. Den britiske sjåføren er langt fra å administrere alle sponsorene til laget sitt, men motsier ikke hans sosiale engasjement dette valget av Mercedes? Vil han gå med på å kjøre en F1-bil med logoen til selskapet som er anklaget for å ha begått alvorlige forbrytelser?

Etter først å ha kommet fra Saudi-Arabia, var det overraskende å høre Louis Hamilton om emnet.

«Jeg har ingenting å gjøre med å melde meg på laget. Tommy avtale [Hilfiger] Jeg var den eneste som ble hentet til laget. “

«Da jeg spurte hva som skjedde denne uken, hørte jeg nyhetene. “

“Jeg var veldig klar over denne tragedien, og jeg fulgte veldig nøye med alle familiene som ble berørt av det som skjedde. Vi vet at det er stort ramaskrik og utrolig mye støtte fra menneskene i samfunnet deres.”

“Jeg har faktisk ingenting med dette å gjøre. Jeg vet at Toto ordner opp.”

Mellom linjene foreslår Lewis Hamilton at Mercedes fjerner Kingspan-navnet fra Mercedes-biler.

“Dessverre er navnet mitt knyttet til det fordi det er i bilen min, men la oss se om det ikke har endret seg.”

I 2020 ba Louis Hamilton i en tweet om “rettferdighet” for å fikse tragedien: «Det har gått tre år siden den forferdelige Greenfell Tower-tragedien. Vi husker de tapte 72 sjelene og deres kjære og alle de som er berørt av denne tragedien. #Justiceforgrenfell. “

Som svar på Hamiltons kommentarer, nektet Toto Wolf å si om forholdet til Kingspan kunne brytes.

“Vi diskuterte avtalen med nøkkelpersoner. Vi vil kontakte Kingspan for å finne den rette løsningen. Det ligger en kontrakt bak disse tingene. Vi ønsker å gjøre det rette, vi ønsker å gjøre det rette med ærlighet, og vi begynte å snakke med ofrene for denne avtalen. Vi vil behandle denne saken med nødvendig hast. “