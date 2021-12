Formel 1 | Ecclestone var kritisk til Louis Hamiltons fremgang

Bernie Ecclestone kritiserte stoltheten til Louis Hamilton, som ble riddet av prins Charles. Den syv ganger verdensmesteren ble Sir Louis Hamilton, noe den 91 år gamle tidligere F1-kassereren ikke likte.

“Bare de som virkelig har gjort noe for landet skal ha ros.” sa Ecclestone.

“Jeg tror ikke mange av de som har fått tittelen ridder i dag fortjener det.”

Ecclestone sa at sportslige prestasjoner som Hamiltons initiativ ikke er nok til å hjelpe unge minoritetsstudenter: “De tjener alle mye penger og donerer dem til veldedighet, men de gjør ikke noe spesifikt for landet.”

Det mest overraskende og sure utdraget fra «Donton Bernie» er at motivene er vanskelige å forstå. For eksempel, da Williams medgründer Patrick Head ble uteksaminert fra Knight i 2015, hørte vi ham ikke komme med slik kritikk.

Irritert av Mercedes F1-klanen kritiserte Ecclestone Toto Wolf i Abu Dhabi for hans irritasjon: “Andre medlemmer av teamet kan ha vært sinte, men han viste det bare. Hvis Mercedes faktisk ikke hadde vunnet mesterskapet, burde han i det minste ha vunnet Oscar for beste mannlige hovedrolle.”