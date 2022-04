Formel 1 | En «eksepsjonell» leg kontorist er nå «på samme nivå» som Verstappen

Christian Klein tror Charles Leklerk vil vise sitt talent mot Max Verstappen denne sesongen.

2022-sesongen så langt viser seg å være i Ferrari Drivers favør, og vant to av tre løp og ble nummer to på et halvt sekund ved siden av Verstappen.

Leclerc, som lenge har vært ansett som den fremtidige verdensmesteren, har etablert seg som den mest ettertraktede spilleren for å oppnå denne bragden i år.

Han får betydelig hjelp av Ferrari, som har mestret de nye Formel 1-reglene med F1-75. Men Klein, som konkurrerte i 49 Grand Prix for Jaguar, Red Bull og HRT mellom 2004 og 2010, tror mye av suksessen skyldes Leclerc.

«Leklerk har allerede vist hva han kan gjøre mot Sebastian-kuttet på Ferrari tidlig i karrieren.» Klein husket.

«Som jeg sa, nå er hans F1 nok til å vinne, så hans eksepsjonelle talent vil bli avslørt. Han er som Verstappen, han har den kvaliteten også.»

«Etter min mening er Leclerc på samme nivå som Verstappen. Jeg tenker på racing i Bahrain eller Jetta. Du kan definitivt se Leclerc være moden nok til å snakke i tittelløpet nå.»

«Leklerk kan nå bygge sin betydelige tilstedeværelse i mesterskapsfasene. Men de store hullene i Formel 1 har vært tettet i årevis. Han har rett til å være forsiktig.»