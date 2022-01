Formel 1 | En måned etter Abu Dhabi bekymrer FIA-stillheten seg for Hamiltons fremtid

Etter kontroversen om sesongens siste veddemål frykter mange F1-figurer at spillets styrende organ, FIA, kanskje ikke fullt ut forstår trusselen mot troverdigheten.

Det har gått en måned siden Abu Dhabi Race og finalen ble avgjort av en sikkerhetsbil og prosedyrene ble stilt spørsmål ved. Men på spørsmål om fristen for etterforskningens funn eller hvilke spørsmål den søker å løse, sa FIA at de ennå ikke var klare til å svare på disse spørsmålene.

FIA erkjente hendelsene i Abu Dhabi i en uttalelse forrige måned “ødelagt bilde” Av F1, men sa også at de har “F1 genererte betydelige misforståelser og reaksjoner fra lag, sjåfører og fans”.

FIA, som annonserte etterforskningen, sa at den ville bli gjort i tide “Alle vesentlige tilbakemeldinger og identifiserte resultater vil bli utarbeidet før starten av 2022-sesongen”. Den første kampen av de to testene starter 23. februar og åpningskampen spilles i Bahrain fra 18. til 20. mars.

Fremtiden til Michael Masi er usikker da han håndterer løpet, som kom på slutten av en sesong der bekymringene til team og sjåfører ble understreket på nytt om konsistensen i anvendelsen av reglene.

Etter å ha gått med på en quid pro quo med FIA, sa en seniorkilde til BBC at Mercedes hadde henlagt anken mot racingresultatene. I henhold til avtalen vil Masi og Nicholas Tombsis, FIAs tekniske sjef for enkeltseter, ikke lenger være i sine stillinger for 2022-sesongen.

Men Mercedes F1 nektet eksplisitt en slik avtale bak kulissene og insisterer på at den droppet appellen etter forsikringer om at problemet ville bli tatt på alvor og passende tiltak tatt av FIA.

Så dagens problem er den fullstendige stillheten fra føderasjonens side, som absolutt gjenspeiler det faktum at Lewis Hamilton ikke har annonsert eller publisert noe på sine sosiale nettverk siden denne berømte 12. desember.

På FIA-nivå vil hovedbekymringen være å finne noen til å erstatte Michael Masi. Hvem kan bli og gjøre det bedre? Ingen umiddelbart! Hva som styrker løpsretningen med andre mennesker vil bli utforsket. Vi må se på hvordan vi kan kombinere flere hjerner samtidig som vi tar de raske avgjørelsene som et løp ofte trenger.

Etter hvert som spekulasjonene om Storbritannias deltakelse i 2022-mesterskapet øker, haster det at F1 reagerer på fans, media, Mercedes F1 og spesielt Louis Hamilton.