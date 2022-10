Formel 1 | F1-førere bekymret for manglende elektriske tepper

F1-førere bekymret for utfasing av elektriske tepper Ifølge dem er det farlig å ikke varme opp 18-tommers Pirelli-dekkene, og Max Verstappen forklarer hvorfor.

«Så jeg tror vi kommer til å ha mange krasj. Det er vanskelig.» sa Verstappen. «Dekkslitasjen er helt annerledes fordi dekkene er så kalde, du glir mye de første rundene og dekktrykket kommer til å gå opp, så dekkene dine slites mye mer.»

«Jeg liker det ikke for øyeblikket, men mange sjåfører sier det samme, og vi må selvfølgelig finne en løsning på det. Austin er en runde til fordi du lett kan varme opp dekkene. Hjørner. Høy hastighet.»

«Men hvis du går på en bane som gatekretser som Monaco, kan du forestille deg halve og halve forhold, jeg tror det tar et halvt løp før du får temperaturen i dekkene.»

Nåværende F1 «ble ikke bygget for det»

Lando Norris er enig med den doble verdensmesteren McLaren F1-føreren, som mener at den italienske produsentens unnlatelse av å forvarme dekkene kan ha forårsaket krasj.

«Ja, det blir det» forsikrer Storbritannia. «De beste forholdene for å bruke disse dekkene er: supervarme, høy banetemperatur, den første sektoren blir varmere ved høy hastighet. Og de er ikke gode. Enkel å låse foran, lett å blokkere bak.»

«Og de er helt uforutsigbare. Tenk deg å gå til en krets som er for kald, eller om den er litt våt eller hva som helst. Alle kommer til å krasje bilen på et tidspunkt. Ingen sjåfører vil egentlig ha det.»

«Den nåværende epoken med F1-er, veldig spesifikk med all aero og sånt, er ikke bygget for å gå ut på kalde dekk, det er ikke som F2 eller F3 hvor du kan gå ut, og det fungerer egentlig ikke slik. Vi vil diskutere det mellom alle pilotene og GPDA. .»

«Brelli, FIA og F1 forstår ikke»

Kevin Magnussen vurderer at de som tar disse avgjørelsene ikke har nok elementer til å forstå hva oppvarming av dekk betyr. Haas F1-driveren avslører at det allerede var for vanskelig ved å redusere temperaturen på teppene til 70 grader.

«Jeg liker det ikke fordi jeg tror ikke Pirelli, FIA og Formel 1 forstår hvor vanskelig det er å få varme på disse dekkene, selv om de kommer ut ved 70C.» sa Magnussen.

«De prøvde ved 50 grader Celsius, som allerede er veldig vanskelig. Jeg tror de ikke forstår fordi de ikke kjører disse bilene. Jeg tror det er et sikkerhetsproblem fordi belastningen på disse bilene er veldig høy på grunn av nedkraften , så dekket må være veldig hardt og kult. Når det er, er det hardt som is.»

«Jeg tror at i sportsbiler har dekket begrenset rekkevidde og er mykt, så det er veldig lett å varme opp når det er kaldt. Ved 50°C er det et stort problem. Så det er et stort problem å ikke ha elektriske tepper.»

Dekk bør modifiseres for å passe robotene

Valtteri Bottas mener at bruk av denne regelen på gjeldende dekk er farlig for sjåførenes sikkerhet. På den annen side tror Alfa Romeo F1-føreren ideen ville gjelde hvis han byttet til Pirelli-gummi.

«På en bane som dette er en pitstop uten å dekke dekkene definitivt veldig farlig og nesten et sikkerhetsproblem.» Finn forsikrer. «Eller gå ut på en urban bane, med helt kalde dekk, som føles som plastikk ved den temperaturen.»

«Men hvis dekket endres og det er modifisert for å yte på et mye lavere område, hvorfor ikke. Akkurat nå tåler ikke dekket vi testet i Austin 50C.»

«Det er veldig, veldig, veldig glatt i starten. Det var i Austin og det var varmt. Så det kommer allerede til å bli et problem på enkelte baner.»