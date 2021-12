Formel 1 | F1-kompensasjon for belgisk fastlege er en svindel

Under den belgiske Grand Prix på spa-francorschamps anerkjente F1 endelig refusjonen for fansen som ble forurettet da løpet ble stoppet etter tre baner under en sikkerhetsbil.

Kompensasjonen Liberty Media tilbyr til fans er imidlertid latterlig sammenlignet med skaden som er gjort til de som er omtalt i galleriet. Formel 1 ønsker å gi dem tre premier.

Fans vil ha følgende elementer:

– Årlig abonnement på F1TV, nettsiden til disiplinen.



– Tilgang til det eksklusive arrangementet organisert på Racing Weekend torsdag 25. august 2022.



– Påmelding til konkurransen, som gir 170 tilgang til den belgiske GP 2022, i en oppgradert kategori sammenlignet med deres originale billett.

Problemet er at å gi 170 pass for å få tilgang til 2022-utgaven bare vil belønne et lite segment av de 75 000 seerne som føler seg sviktet etter den tragiske scenen i 2021.

I tillegg, hvis den belgiske Grand Prix ikke hadde hentet billetter for 2022, ville det ikke vært så mange på torsdagens arrangement. Billettene må betales i sin helhet.

Endelig er F1 TV-abonnementsverdien mindre enn 70 euro, og vi kan satse på at noen fans allerede har det. Som noen fans påpeker, kan billetter noen ganger være ti ganger dyrere.

“Jeg betalte 900 G GP Simulagram, og jeg ble tilbudt konkurransen om å vinne seter” Forklarer en sint F1-fan sitert av RTBF. “Lotteri på 900,, hvem tuller vi? Personlig måtte jeg jobbe hardt for å levere dette arrangementet til sønnen min som var interessert i F1 og mistet meg!”

“Til informasjon ble 1985 Grand Prix kansellert på grunn av et værproblem.

“Dette svaret er fullstendig blasfemisk! Jeg tror vi ble tatt for duer.” En annen F1-aktivist forklarer. “For en Grand Prix som ikke fant sted – men billettpengene ble innløst – og parkering ble betalt for € 16, ble det til et jordfelt 40 minutters gange fra banen.”