Formel 1 | F1-piker forbereder seg sakte på å straffe

Formel 1-jomfruer forbereder seg på å stramme inn skatten på sjåfører som går for sakte i kvalifiseringsrunden.

Etter å ha kvalifisert seg til den spanske Grand Prix, nevnte hushjelpene det «55 brudd av 18 piloter» Det skjedde på et punkt der to sikkerhetsbiler ikke klarte å holde seg under makstiden mellom linjene.

De inkluderte Haas-sjåførene Kevin Magnussen og Mick Schumacher – som begge ble etterforsket for uregelmessigheter. Tjenestepikene tillot begge sjåførene med passende forsiktighet, men fremtidige brudd kan bli alvorlig håndtert.

Marskalkene undersøkte en rekke tilfeller av piloter som ikke respekterte maksimal tid. «De fleste tilfeller er resultatet av at en rytter følger en annen rytter som var på en oppvarmingsrunde».

«Da hver sjåfør prøvde å skape et gap med den forrige sjåføren, gikk de tregere i rekkefølge.» Kommissærene forklarte. Som et resultat kom mange piloter tilbake saktere enn nødvendig.

Tjenestepikene bemerket imidlertid at førere av langsomme rundeslange spilte en betydelig rolle.

«Disse «togene» ble bygget fem ganger i løpet av kvalifiseringsrundene. Bil 47-sjåføren Mick Schumacher og bil 20-sjåføren Kevin Magnussen var de første eller nesten alle utgangsgropene på grunn av deres garasjeplassering, så de var i stand til å kontrollere hastigheten uten bekymrer seg for bilene foran.»

«Videre opplevde ansatte at biler som generelt ikke fulgte racingdirektørens instruksjoner (instruksjoner) fulgte disse to bilene.»

Tjenestepikene bestemte seg for ikke å bøtelegge de to Haas-sjåførene «Prosessen som kreves for referansen er relativt ny og ble introdusert denne sesongen og har ennå ikke blitt straffet.». Men på samme måte lot de døren stå åpen for fremtidige strenge bøter for sjåfører som senker farten når andre kjører ut.

«Marskalkene fastslo at unnlatelsen av å følge instruksjonene til disse pilotene var mer under deres kontroll enn de andre pilotene. Tatt i betraktning at denne prosedyren er ny og at andre piloter har brutt instruksjonene, men i denne grad har flyvertinnene blitt varslet .»

«Pikene påpeker at ytterligere brudd kan øke bøtene ikke bare for disse sjåførene, men også for enhver konkurrent som begår et lignende brudd i fremtiden.»