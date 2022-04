Formel 1 | F1 sikkerhetsbilsjåfør svarer Verstappen

Etter Australias Grand Prix kritiserte Max Verstappen sikkerhetsbilen Aston Martin Vantage, kjørt av Bernd Mailer, for sakte forstyrrelser på veien, noe som gjorde det vanskelig å holde dekkene varme.

I år bytter Mercedes ut sin AMG GT-R med en betydelig raskere AMG GT-R Black Series som hindrer F1-biler i å overkjøle dekkene. Men utsikten er den samme som i fjor, og det gir opptil fem sekunder for Mercedes i en krets som Albert Park.

«Jeg kjenner anmeldelser av sjåfører som Verstappen, men jeg kunne ikke gjøre mye.» Lover til avsenderen, og nekter for at han kan jobbe bedre med Vantage. «Det er bra at Charles så at jeg var helt på kanten. Det var alt jeg kunne gjøre.»

Leklerk bagatelliserte kritikken og forklarte at han så den britiske friidrettsutøveren foran seg innenfor rekkevidden av talentet hans. Ferrari-sjåføren ønsket å klage på radioen før han ombestemte seg etter å ha sett manageren sette fart på innsatsen.

«For å være ærlig, ville jeg klage» Sa mesterskapspresidenten. «Men jeg sjekket hvor godt sikkerhetsbilen gled i svingene, og jeg tror han ikke kunne gi noe, så jeg ville ikke legge for mye press på den.»