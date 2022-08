Formel 1 | F1-teknikk: Utviklingen av Ferrari F1-75 i 2022

F1-lagene har introdusert nye enseter i år basert på fullstendig reviderte regelverk. Til tross for budsjetttaket, som kontrollerer kostnadene for hvert bygg, har teamene jobbet mye for å få til mer eller mindre betydelige endringer i bilene deres.

I dag diskuterer vi endringene som er gjort til Ferrari F1-75 mellom Bahrain Grand Prix og Ungarns Grand Prix, henholdsvis første og 13. runde av 2022 Formel 1-sesongen.

En stor utvikling av enkeltseteren

Til tross for at den er den ledende bilen, er Ferrari F1-75 en av enkeltseterne som har utviklet seg veldig lite visuelt. Scuderia startet sesongen med en dobbel, og bortsett fra en bestemt seksjon i Miami, var italieneren uendret i de første løpene.

Men Ferrari gjorde store endringer, en stor utvikling brakt til Barcelona, ​​et hakk bak, og reviderte gulvkanter.

Denne innovasjonen er ledsaget av andre endringer som nye vertikale finner foran på gulvet, som gjør det mulig å forbedre luftstrømmen og støtten som skapes av den nedre delen av enkeltsetet. Men som alt annet denne sesongen, var de nye stykkene visuelt subtile.

Mindre betydelige endringer

I Spania er diffusoren også en flott tilpasning av enkeltseters ventilasjon, som er rettet fra undersiden av sidene og kanalene under gulvet. Ferrari har også jobbet fornuftig med utviklingen av dette området.

I Australia monterte Scuderia et deksel i full karbon over diffusoren, som ble produsert i Spania for den reviderte pakken.

Hos Silverstone forbedret den andre utviklingen brakt av Ferrari styringen av hybridsystemet og noen elektroniske systemer. Men aero og chassis har ikke utviklet seg mye.

Hva er implikasjonene for denne utviklingen?

Til tross for denne tilsynelatende forsiktigheten når det gjelder evolusjon, gikk Ferrari videre hver gang F1-75 mottok nye deler. I Spania vurderte vi røde enkeltseter på Red Bulls-nivå i løpet, noe som ikke var tilfelle under forrige Grand Prix.

Når det kommer til ren ytelse, per runde, har F1-75 alltid fordelen over Red Bull RB18. På den annen side var forbedringen etter Spania og Storbritannia merkbar, og satte Scuderia tilbake i kamp om seire.

Problemet ble da operativt, spesielt på strateginivå, og pålitelighet kostet også Ferrari. Men til tross for det Mattia Pinotto sa i Ungarn, er det ingen tvil om bilens ytelse.

Vi må beundre det italienske lagets evne til å forbedre ytelsen på en allerede veldig solid plattform. Mye arbeid med kommunikasjon har gitt resultater, siden innovasjon alltid har gitt konkrete fordeler.