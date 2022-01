Formel 1 | Farvel 33, Hallo nr. 1: Verstappen har sluppet 2022-hjelmen sin

Max Verstappen tok til sosiale medier for å avduke sin nye 2022-hjelm, som er dekket av gull og har et nytt nummer.

Verstappen lanserer for første gang i karrieren den kommende kampanjen for å bli regjerende mester, og det tallet vil også stå på hjelmen ettersom han allerede har bekreftet at han vil presse nummer 33 for å sette 1 i bilen.

Sebastian Vettel har ikke blitt sett på nr. 1 i F1 siden han ble brukt som 2013-mester i 2014.

“En liten bit av gull, som du kan se, til og med ‘Give You Wings’ er for øyeblikket gull, så det ser ganske kult ut.” Han sa i en video (se nedenfor) for å avsløre hjelmen hans.

“Linen er helt gull, og det er en nummer 1 på bakspoileren.”

«Jeg bestemte meg for å ikke endre designet for mye, men å endre litt på fargene i stedet for det røde du pleide å se, nå er det gull med noen små detaljer som gjør alt bedre. [montrant la marque Citrix dans un motif doré au-dessus de la visière], Litt mer design.”

“Selvfølgelig hørte jeg den lille stjernen bak mesterskapet vinne.”

“Jeg tror dette er mindre forbedringer, men Gold gjør designet litt kulere, så jeg håper du liker det.”