Formel 1 | Ferrari: Seerne forstår ikke radioutveksling med Signs

Under den franske Grand Prix sendte Production en radioutveksling mellom Ferrari og Carlos Sainz på runde 41, der spanjolen nektet instruksjoner fra sin raceringeniør, Riccardo Adami, om å foreta en andre pit-stopp.

Men på tidspunktet for sendingen kjempet Sainz mot Sergio Perez’s Red Bull på tredjeplass, noe som fikk noen observatører til å tro at Scuderia hadde gitt sjåføren deres en ordre da han gjorde sitt beste for å passere meksikaneren på sporet.

Ferrari minner imidlertid om at disse radiomeldingene ikke sendes direkte, men med en liten forsinkelse. Så dette forklarer hvorfor situasjonen må ha vært forvirrende for noen seere.

«Dataene fra fjernsynet blir overført med etterslep,» Det sa Ferrari-strategisjef Inaki Ruda i en video utgitt av teamet.

«På dette tidspunktet kunne du se Perez og Carlos kjempe mot hverandre på runde 41. Vi snakket med Carlos. Vi så at han ikke kunne passere Perez på den lange streken og ba ham komme tilbake ved det 10. hjørnet.»

«Det er klart han kjempet med Perez og trodde han skulle passere ham på neste runde. Det var derfor han sa til oss at jeg ikke går denne runden.»

«Hvis du ser på TV, så snart du kommer inn i pitlane, sendes nyhetene klokken 15, det gir ingen mening, for med en så sen samtale, hvordan vil sjåføren reagere?»

Å stoppe skiltene en gang til var den riktige avgjørelsen

Hvis Sainz stoppet for andre gang, følte han etter løpet at det var en strategisk feil av Ferrari. Men Inaki Rueda forklarer at det var nødvendig å utstyre spanjolen med nye dekk fordi han var utstyrt med media mens motstanderne rullet med hardere.

«Levetiden til et gjennomsnittlig dekk er 25 runder, og 35 år etter sikkerhetsbilen. Så vi var 10 år korte. Når levetiden til et førerdekk er lang,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​har har har har har har har har har en levetid på 25 runder, og etter sikkerhetsbilen 35 år.

«En punktering er veldig farlig fordi du nesten helt sikkert vil avslutte løpet i en barriere.»

Ferrari angret færre, ettersom Sainz fikk en 5-sekundersstraff etter Scuderia pit-stopp, noe som ville ha gjort det vanskeligere for ham å konkurrere med Sergio Perez og George Russell på slutten av Grand Prix.

«Selv om Carlos passerer Russell og Perez, kan han ikke bygge et 5-sekunders gap på dem ved å redde dekkene. Med denne informasjonen i tankene bestemte vi oss for å stoppe ham og sørge for at han kan. Få poenget med den raskeste runden i løpet.»

Rueda motsier Horner: Leclerc hadde riktig strategi i Frankrike

Mens Christian Horner insisterer på at Max Verstappen kunne ha vunnet i Frankrike uten å forlate Charles Leclerc, er Ruda uenig.

«Charles gjorde en flott jobb med å holde Verstappen bak og Max stoppet veldig raskt. Vi trodde det kom til å skje, Charles var klar til å ignorere det og fokusere på sitt eget løp. Men det gjorde han ikke. Dessverre fullførte det ikke. Det .»

«Vi håpet at Charles ville være i stand til å stoppe etter seks runder, så han ville hatt bedre tempo enn Verstappen og kunne ha gått forbi ham for seieren.»