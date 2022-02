Formel 1 | FIA er under omstrukturering og vil utnevne en administrerende direktør i år

FIA-president Mohammed Ben Suleiman, som ble valgt i desember 2021, har allerede satt ned komiteer for å restrukturere føderasjonen. Den nye presidentens mål er å velge en administrerende direktør som skal administrere operasjonsområdet på daglig basis.

FIA vil også definere arbeidsgruppene, og starter med rekrutteringskomiteen som er ansvarlig for å foreslå nominasjoner til stillingen som DG. Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe for å føre tilsyn med administrasjonen, samt en arbeidsgruppe for den økonomiske funksjonen til FIA.

De to første komiteene vil bli ledet av den nye formannen i Senatet, Carmelo Sans de Barros, og den tredje vil bli ledet av FIAs visepresidenter Robert Reid og Tim Sherman.

“En ny æra har begynt for FIA ved å skape en administrativ struktur basert på åpenhet og globalt mangfold” sa Sulayam. “Dette er en nøkkelpilar i strategien vår, og jeg takker verdensstyremedlemmene som anerkjente disse endringene.”

“Ansvaret og autoriteten til verdensrådene, som kommer fra medlemmene våre, vil bli styrket.

“For å nå disse målene vil forbundets styrende organer og ledelse jobbe tett sammen for å gjøre FIA ​​til den globale stemmen for motorsport og bevegelse.”

Denne omstruktureringen handler ikke om etterforskningen av F1- og Abu Dhabi-finalene, den pågår fortsatt og lærdommen vil bli kjent neste måned.

Nye offiserer innen FIA

I tillegg ble Sam Michael utnevnt til leder av sikkerhetskommisjonen. Den fungerer på kjølvannet av ulykker, som den som fulgte den tragiske ulykken til Romain Crosgen på slutten av 2020.

Williams og McLarens tidligere tekniske direktører var ikke de eneste som ble utnevnt til FIA. Blant andre endringer i FIA-strukturen har Philip Massa trukket seg som styreleder for International Karting Commission CIK, og erstattet Tom Christensen med Drivers’ Commission.

Sistnevnte ga fra seg plassen fordi han var på listen over Solomons rival, Graham Stoker. Til slutt ble Deborah-ordfører Michael Mouton erstattet som leder av kvinnekommisjonen ved Motorsport.