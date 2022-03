Formel 1 | Fran lover at FIA vil gripe inn hvis nise er for farlig

Under en tre-dagers test i Barcelona ble de nye Formel 1-bilene drept. Problemet med niseGulveffekten denne sesongen er resultatet av returen av enkeltseter.

George Russell, en Mercedes-sjåfør, men også styreleder for GPDA (Grand Prix Drivers Association), uttrykte bekymring for et potensielt sikkerhetsproblem hvis problemet ser ut til å ha blitt delvis løst i majoritetsteamet.

F1-kaptein Rose Brown innrømmet sin overraskelse over at lagene ikke forventet en slik begivenhet. Han svarte Russell med å love at hvis FIA vurderte å kjøre et nisekjøretøy som utrygt, ville reparasjoner bli utført.

«Jeg er litt overrasket over at noen lag har blitt berørt av dette fordi jeg trodde de kunne forvente dette gjennom lufttunnelen sin, men vi har allerede sett at noen har løst problemet, så det finnes løsninger.» Sa Brown.

«Det vil være vanskelig fordi de vil miste litt i ytelse, mer nise hvis mer ytelse, men lagene må bestemme innstillingene sine.

«Hvis dette virkelig er et problem, håper jeg at FIA vil gjøre endringer for å redusere følsomheten.»