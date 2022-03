Formel 1 | Haas F1 sies å lansere Pietro Fittipaldi

Haas F1 bør snart gi en offisiell uttalelse som trekker seg fullstendig fra alle forhold til Russland.

Det første direkte offeret for denne kunngjøringen var selvfølgelig Nikita Masebin. Uten støtte fra sponsor Uralkali kunne ikke hans far-eide selskap konkurrere i russisk F1. Og flere og flere nasjonale forbund går lenger enn FIA.

Etter Storbritannia var det faktisk Australia som vurderte å utvise russiske piloter fra alle konkurranser på sitt territorium. Og listen vil nok vokse.

Når det gjelder Haas F1, ser det ut til at avgjørelsen allerede er tatt, og teamet laget en teaser av Bahrain-eksperimentene med et bilde av Bahrain Fittibaldi i Zakir i stedet for den romerske crosszene under den siste Grand Prix i 2020. Dagtid eller verre er ventet til mandag.

Ifølge Sky i Tyskland vil fittail kun installeres for sesongens første løp, i påvente av en potensiell sjåfør som kan gi et budsjett eller sponsor.

Betingelsen er i kraft ettersom Haas ikke kommenterte etter informasjonen gitt av Sky.

«Vi har ikke gitt ut noen uttalelser eller kommentarer. Hvis noen sier at noe blir gjort, er det bare spekulasjoner.»

Ifølge Ralph Schumacher bør Haas kontaktes raskt om sine forbindelser med Russland.

«Denne fullstendige separasjonen må skje nå.» Kommentarer Mick Schumachers onkel.

«På den ene siden er alt dette press på utsiden, og Haas er et amerikansk lag. Gunder Steiner sier at laget er økonomisk sterkt og jeg kan bare tenke meg en sponsor eller to som kommer inn. Jeg tror laget vil lykkes med å lage opp for tapet. Manna (etter Uralkalis avgang).»