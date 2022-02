Formel 1 | Hamilton angriper FIA-objektivitet: Marshalls venner med sjåfører …

FIA har bestemt seg for å utnevne Michael Masi som løpsdirektør, og de har et team på to respektable menn som veksler mellom Grand Prix: Niels Witch og Eduardo Freidas.

Lewis Hamilton har imidlertid allerede advart om at det vil ta tid å gjenoppbygge den ødelagte tilliten i Abu Dhabi på slutten av forrige sesong.

Resten av Storbritannia ga pressen i Barcelona, ​​i løpet av onsdagens pause, et lag på kanten av vintertesten.

Mercedes-føreren husket at dette ikke bare var et spørsmål for racingdirektører; Men det er egentlig opp til kommissærene å avgjøre om de skal tildele en straff ved Grand Prix (dette er ikke tilfelle for en løpsleder med en støttende eller rådgivende rolle …).

Louise Hamilton slår hardt ved å uttrykke vennskap mellom noen marshaler og noen piloter eller ledere! Allerede i fjor husket Fernando Alonso at marskalkene forsøkte å straffe britene mindre … men det er her en brite føler at urettferdighet har blitt begått.

“Kommissærer må sikre upartiskhet” Sier Lewis Hamilton.

«Racere, noen mennesker er veldig gode venner med noen mennesker. Noen mennesker reiser med bestemte mennesker, og noen av dem vil være mer kjærlige. ⁇

“Jeg tror vi trenger upartiske og høyt motiverte mennesker for å ta beslutninger.”

I følge Louis Hamilton har College of Commissioners et annet problem: representasjonen.

“Jeg vil se flere kvinner i kommissærens rom …”

Han benytter anledningen til å kritisere FIAs endelige beslutning om å utnevne Niels Whitz og Eduardo Freitas som løpsledere.

«Damer, jeg tror ikke vi har mye, det kan bli ett eller to i fjor. Og det ville vært fint om en mann og en kvinne var to løpsledere. ⁇

“Det er en fin måte å fremme mangfold.”

Perez forsinkelser

Sammen med Lewis Hamilton fortalte Red Bull-sjåføren Sergio Perez en annen historie: Krav med FIA, men mye mindre offensiv enn Lewis Hamilton …

Når det gjelder Red Bull-sjåføren, har marsjalene en vanskelig oppgave, og vi bør ikke være for harde med deres avgjørelser.

“Det er ikke som fotball, alt er veldig klart der. Det er usikkerhet i denne kampens natur.”

“Her er hver hendelse veldig forskjellig, og det er veldig vanskelig for marskalkene å ta avgjørelser.”

“Men så lenge vi har konsistens i marskalkene, kan de være veldig konsekvente under løp, så lenge vi har de samme individene. [comme commissaires], Det er greit. ⁇

«Vi må også støtte de nye løpslederne som kommer. Det tar alltid tid. Dette er naturen til spillet vårt. Det er alltid en debatt, som ikke er like lett som andre spill. ⁇