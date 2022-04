Formel 1 | Hamilton: F1-førere «sjokkert» av MotoGP

To år etter deres Mount Swap (bildet), ble Louis Hamilton og Valentino Rossi intervjuet for en crossover. Mercedes F1-føreren, en ni ganger verdensmester i motorsykkel, avslørte at han som racerfører var overrasket over risikoen og stresset ved MotoGP-racing.

«Jeg synes MotoGP er for hardcore» Hamilton er enig. «De har ikke bilbelte. Hvis de har en ulykke, er den for stor. Det er vanskelig for dem å forbedre sikkerheten.»

«Fryktfaktoren for dem er fortsatt der, og har eksistert i mange år. Spillet vårt blir tryggere og tryggere. Vi ser MotoGP i sjokk. Det er nervøst.»

Rossi kjører i år på GT World Challenge på rattet til det belgiske teamet WRTs Audi R8 GT3. Han får dermed sin offisielle fulltidsdebut på fire hjul, spesielt etter flere rallyrunder, gjennom hele livet.

«Jeg er spent på dette nye eventyret, billøp» sa Rosie. «Dette er det andre kapittelet i min karriere.»

Hamilton spurte ham: «Når kommer du til Formel 1?» Rossi svarte: «Jeg er dessverre for gammel!»

F1 og MotoGP er på toppen av motorsport

Hamilton forklarte at han var mer interessert i tohjulinger, både i konkurranse og på veien: «Jeg har alltid elsket motorsykler. Da jeg var liten ønsket jeg å kjøre motorsykkel, ikke bil. Men faren min ville aldri la meg kjøre motorsykkel, det er så farlig!»

«Det var han som introduserte meg for fire hjul. Det var det riktige valget fordi jeg ikke ville vunnet så mye hvis jeg hadde kjørt i løpet av tiden Vail var der. Siden jeg er på Formel 1 har jeg en flott sykkel, og jeg liker å kjøre banedager. Det er attraktivt. Det gir et annet perspektiv.»

Rossi er en stor fan av F1 og motorsport. Han forklarer at det er gjensidig respekt mellom de to typene piloter: «Alle MotoGP-ryttere elsker Formel 1, og Formel 1-ryttere elsker MotoGP. Disse to spillene er på toppen av motorsport og er veldig nært knyttet sammen.»

«Kjøre bil eller kjøre motorsykkel? Det er annerledes, men det er litt det samme. Banene er de samme, i tillegg til å bremse. Du må være rask. Hvis du kjører bil, kan du kjøre motorsykkel, og vice versa .»

Hastighetsvaner merkes med alle kjøretøy

Hamilton, sammen med Rosie, gjør det enkelt for enhver sjåfør å bruke hastighet i alle situasjoner: «Vi må endre ferdighetene våre. På en motorsykkel ser du linjer som du vanligvis ikke ville tatt i en bil.»

«Breaking er annerledes, men målet er å gå så fort vi kan. Vi tilpasser oss – det er det vi gjør best. Det er en annen natur. Jeg var på et jagerfly, og det virket naturlig også!»

Rosie har aldri blitt testet som passasjer på et jagerfly, men vil gjerne prøve, men hun innrømmet det «Veldig skummel». Hamilton forklarte ham følelsen av å være på et fly og prøvde å overbevise ham.

«Konseptet med hastighet er annerledes. Du er rask, men ikke så rask som å kjøre motorsykkel på bakken.»

Til slutt konkluderer Rosie hvordan hun fikk selvtillit på motorsykkelen ved å trene farten: «Fart er spennende. Dette er noe du er vant til.»

«Første gang du prøver MotoGP tror du det er umulig, men du går fremover. Hjernen din reagerer. Det er en fantastisk følelse. Du gjør noe veldig farlig, men mer eller mindre, med følelsen av at alt er under kontroll.»