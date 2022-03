Formel 1 | HAMILTON: Jeg liker å huske mer enn å kjøre bil

Mens han har kontrakt med Mercedes til slutten av 2023, vet Lewis Hamilton at livet hans i Formel 1 nå nærmer seg slutten. Og Britt tror han vil bli husket mer enn verdenstitler eller sjåfører.

De siste årene er han syv ganger verdensmester, og bruker sin berømmelse og sport til å prøve å sette i gang en rekke prosjekter for å fremme mangfold og bekjempe rasisme og ulikhet.

«Hvert år stiller jeg dette spørsmålet om arvelighet.» sa Hamilton.

«I løpet av de første sesongene mine var det vanskelig å forstå hva det innebar å forlate en tradisjon.»

«Selvfølgelig leste jeg Nelson Mandelas bøker og tradisjonene han etterlot seg på jorden.»

«Jeg hadde en utrolig mulighet til å gjøre det jeg gjør og være veldig god, men jeg vil bare ikke bli husket som en sjåfør.»

«Til slutt prøver jeg å bruke denne siden til å riste opp den vanlige visdommen, endre følelser, bevege seg i riktig retning og bli mer inkluderende og legge press på systemet.»

Under W13-presentasjonen gledet Hamilton seg over å se alle de unge sjåførene på Mercedes Academy, inkludert innehavere og ledere.

«Det kan være en gruppe mennesker som aldri er sett før under en lansering» Den britiske piloten fortsetter.

«Jeg er veldig stolt over å se initiativer som Ignite eller Mission 44.»

— Det er flott å ha dem, men nå må de komme med forandring og handling.

«Vi har jobbet for å få dette til å fungere i lang tid, så jeg håper dere vil huske det. Vi ønsker å se drastiske endringer i spillet vårt for å forbedre tilgangsforholdene for lavinntektsfamilier og minoriteter.»