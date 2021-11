Formel 1 | HAMILTON: Potas åpnet døren for Verstappen tidlig

Etter Toto Wolf kom Louis Hamilton med samme kritikk av lagkameraten Valteri Potas: for ham fikk han passere Max Verstappen i starten av Mexico City Grand Prix.

Alle tre rytterne var side om side, de nærmet seg den første svingen, hvor Verstappen kunne kjøre forbi dem, og så takket for bremsingen.

Mercedes diskuterte hvordan de skulle organisere seg i starten av løpet for å kontrollere Verstappen-trusselen. Men Hamilton, som startet som nummer to bak lagkameraten, sa at det ikke gikk som planlagt.

“Jeg så ham annerledes. Selvfølgelig ville kanskje Voltaire fått en bedre start, og jeg ville ha prøvd å komme inn i ambisjonene hans.”

“Men tydeligvis var jeg ved hans side. Det var greit. Så stengte jeg siden av stien og prøvde å sørge for at ingen kunne komme inn. Jeg prøvde å holde meg bak. Jeg kunne se på Perez’s Red Bull i bakspeilet mitt. “

“Jeg trodde Voltaire ville gjøre det samme, men han åpnet døren for Max. Og Max var i racinglinjen, så han gjorde en flott jobb med å bryte det første hjørnet og jeg kunne ikke komme meg inn fordi jeg sto i kø. Se på hva som helst , jeg er ikke sikker.”

Sa Toto Wolf “Det burde ikke skje”, hvorpå Hamilton svarte: “Ja, det er det. La oss diskutere med ham hvorfor han tok denne avgjørelsen.”

“Etter det ble Voltaire eliminert. Det gjorde løpet mye vanskeligere, selvfølgelig. Red Bulls har en ekstra bil slik at de kan spille strategi.”