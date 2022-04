Formel 1 | Hamilton takler tilskuere når han går ut av Mercedes F1

Lewis Hamilton benektet det blankt «Noen kommentarer» prøve «Lag overskrifter for å holde deg relevante» Han foreslo at han kunne forlate sitt Mercedes F1-team etter en tøff start på sesongen.

Den syv ganger mesteren har insistert på at han ikke har til hensikt å forlate laget før hans nåværende kontrakt går ut ved slutten av neste sesong.

Det var den to ganger verdensmesteren Mika Huckinen som nylig foreslo at Lewis Hamilton kunne trekke seg tilbake til laget som har vunnet de fleste av hans løp og verdensmesterskap (Les her)

Uten å nevne Hawkins direkte i svaret sitt, da han ble spurt om hva han syntes om Finns kommentarer, gjorde Hamilton det klart at han ikke hadde til hensikt å forlate laget.

«Jeg så noen kommentarer fra noen mennesker, og jeg husker at jeg vokste opp med respekt for dem da jeg var yngre, men til slutt var kommentarene deres morsomme og dumme når de prøvde å fange overskriftene til å være relevante.» Sier i Imola i kveld.

«Jeg har vært med Mercedes siden jeg var 13. Vi har hatt noen fantastiske tider sammen, vi har hatt oppturer og nedturer sammen. Jeg er 100 % sikker på dette laget. Jeg vil ikke være noe annet sted.»

Mercedes-sesongen startet dårlig. Hamilton er sjette i mesterskapet etter dagens sprint, og endte på 13. plass. Han og Toto Wolf har allerede droppet tittelen (Les her) Men han er fast bestemt på å endre tidevannet.

«Når vi går gjennom vanskelige tider, er tilbaketrekning fra en barriere ikke i mitt DNA.»

«Vi er fortsatt verdensmestere og vi kan løse dette problemet. Det vil ta mer tid og det vil bli et smertefullt år.»

«Vi må gå gjennom det med håp om at vi på et tidspunkt kan fikse det, kanskje i løpet av året eller enda verre, i det minste neste år.

Hamilton er frustrert over situasjonen, og en heftig ordveksling med Wolf i Mercedes-garasjen etter kvalifiseringen på fredag ​​førte til praten.

«Jada, det er vanskelig, men jeg er ikke den eneste på laget. Vi føler alle smerten, vi rir alle sammen, vi vinner og taper som et lag, så vi prøver vårt beste. Med dette. Vi har.»

«Tidligere i år spurte noen meg: «Hva skjer hvis du gjør noe galt?» Jeg sa, «Vel, vi vil ikke gjøre det, vi gjorde ikke feil, vi er verdensmestere».

«Sannheten er at av alle mulighetene for vekst kan vi komme oss. Hvis vi jobber vil vi ikke mislykkes, vi er langt fra der vi ønsker å være, men vi vil fortsette å kjempe og jobbe så hardt vi kan. Forhåpentligvis vil endelig se lyset i enden av tunnelen.»