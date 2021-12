Formel 1 | Horner: Å forhandle med FIA er som å ha det travelt

Red Bull-kaptein Christian Horner sier at han forhandlet med FIA-løpsdirektør Michael Masi under Saudi-Arabias Grand Prix. “Å være i en choke”.

Etter det andre røde flagget for krasjet som involverte Sergio Perez og Charles LeClerk, og senere George Russell og Nikita Masebin, var Macy i samtaler med Red Bull- og Mercedes-spilldirektørene Jonathan Wheatley og Ron Meadows om gjenopptakelsesposisjoner.

Faktisk var det en hendelse i det første hjørnet av den første CV-en der Max Verstappen utnyttet ved å kutte en corner fra Lewis Hamilton. Da Hamilton tok affære for å unngå en mulig kollisjon, ble han forbigått av alpinrytteren Stephen Ogon på vei ut av den andre svingen, kort tid etter at det røde flagget ble heist etter hendelsene i Pelton.

I pausen, da banen ble ryddet, fant det sted en skikkelig kupp over hvor bilene skulle stille opp for en ny omstart, med Masi Wheatley og Meadows som gjorde innrømmelser.

Til slutt ble det funnet et kompromiss, som førte til at Okan var på polet, etterfulgt av Hamilton og Verstappen.

“Det var som å være i en choke. Det er uvanlig. Jeg har aldri sett dette før. Tilsynelatende tok vi våre egne poeng. Jeg tror fullt og fast på deres mening om Mercedes. Det var veldig frustrerende.”

Totalt sett gjentok Horner sin skuffelse over avgjørelsene som ble tatt under løpet, med Verstappen som ble tildelt en fem-sekundersstraff for sent Hamilton utenfor banen og en ekstra 10-sekundersstraff for brudd. Hans RB16B.

“Vi syntes ikke dommen på fem sekunder var virkelig rettferdig. Nesten hver avgjørelse var mot oss. Det var i Lozail for to uker siden. Louise hadde to hendelser på lørdag, ingenting mot ham. Det viste seg i hvert fall å si.”