Formel 1 | Horner har ingen nåde med Mercedes F1 niser

Porpoying er et av de mest spennende temaene i den azeriske helgen, men Red Bulls har ikke blitt påvirket av Bakus veldig lange straight. George Russell og Louis Hamilton snakket mye om dette, og reiste mistanker om at den syv ganger verdensmesteren vil delta i det kanadiske GB neste uke.

For Christian Horner er det imidlertid en enkel løsning foran laget, som vil øke kjørehøyden. Han håper at FIA ikke vil pålegge noen begrensninger for trengende lag.

«Å heve en bil er en veldig enkel ting å gjøre. Teamet har viljen til å gjøre det.» sa Horner. «Du har valget om hvordan du skal kjøre bilen din, ikke sant? Du bør aldri kjøre en usikker bil.»

«Men jeg tror det er mer for teknologivenner, fordi noen biler har problemer, andre biler har noen problemer. Det er urimelig å straffe de som gjør anstendig arbeid, sammenlignet med de som savner. Merk, til og med litt.»

Horner er enig i at hvis RB18 blir offer for dette, vil FIA be sine sjåfører om å dramatisere situasjonen for intervensjon: «Jeg skal fortelle deg at du skal klage på det på radioen så mye som mulig. Gjør det så stort som mulig. Det er en del av spillet.»

Storbritannia må tro at deres rivaler gjør det samme: «Javisst, du kan se at det er pinlig, men det finnes løsninger på det. Men det kan være skadelig for en bils ytelse. Det enkleste å gjøre er å klage til en sikkerhetsvakt, men alle lag har et valg.»

«Hvis dette er et reelt sikkerhetsproblem på nettnivå, tror jeg det er noe å se etter. Men hvis det bare rammer isolerte individer eller grupper, er det noe alle må forholde seg til.»

Russell forsikrer at målet er å gi optimal sikkerhet for pilotene, og han minner om at Max Verstappen også klaget på det. Han gjentar frykten for en storulykke: «For å få en fordel er det ingen som prøver å si at du har Ferrari-sjåfører, og til og med Max som sa hvor vanskelig det er.

«Hvis du har nise, bilen har krasjet i bakken, eller hvis du ikke har nise, kan du trille bilen noen millimeter, mindre enn en centimeter fra bakken og gå over humper.