Formel 1 | Horner innrømmer å ha kritisert Perez, men forsvarer ham etter løpet

Christian Horner har støttet Sergio Perez etter at Red Bull-konsulent Dr Helmut Marko kritiserte den meksikanske sjåføren. Den grunnleggende anmeldelsen er faktisk fra regissøren!

Marco Perez anklaget ham for å gå tidlig «Sommerferiemote» Midt i en rekke skuffende opptredener.

«Jeg spøkte med Helmut en dag og sa: «Jeg tror Cheko allerede har dratt på ferie’…og han gikk og fortalte det til alle.» Innrømmer Horner i dag.

Horner var opptatt av å hilse på Perez sitt løp i Ungarn, hvor han krysset målstreken på en femteplass. Langt unna Max Verstappens seier, mener Horner at Perez lett ville ha vært på pallen uten sen inngripen fra den virtuelle sikkerhetsbilen etter Valtteri Bottas» pit-stopp.

«Se på Czechos løp i andre omgang. Hvis det ikke hadde vært for den VSC, ville han vært på pallen i sluttfasen for å passere Jorge Russell og Carlos Sainz. Han kom for fort mot dem med dekkene. «

«Czecho var også fantastisk, han hadde en annen strategi, han lot Max komme rett inn på Charles Leclercs bakvinge så han ikke kastet bort tiden og kunne komme seg forbi ham.»

«Han trenger å lade batteriene over sommerferien, det er viktig å forstå hva som ikke har gått riktig for ham i de to siste løpene, og han vil komme sterkt tilbake fra Spa.»