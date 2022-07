Formel 1 | Horner: Perez ville ha fullført to runder ned

Christian Horner har forklart hvorfor Red Bull droppet Sergio Perez etter hans oppgjør med Georg Russell i Østerrike. Skadene på Red Bull-sjefens RB18 var så ille at det ikke var noen vits i å kjøre den, da meksikaneren innrømmet mellom ett og to sekunder per runde.

«Dessverre var ikke resultatene våre i å kjøre forbi Mercedes ut av sving 4 spesielt fantastiske.» På samme sted hånet han Horner med henvisning til sammenstøtet mellom Lewis Hamilton og Alex Alban i 2020.

«Men ja, dessverre var skaden ganske omfattende. Det var mye skade på bakken, og da hadde han sannsynligvis fullført to runder ned, så det spilte ingen rolle. Det føltes bare som å legge til unødvendig kjørelengde til bil.»

Til tross for farene ved dette angrepet, mener Horner at Perez hadde rett i å forsøke dette angrepet: «Jeg synes han kom seg ut av sving 3 veldig bra. Racingsjåfører må gå. Utenfor sving 4 stoler du tydeligvis mer på fyren på innsiden, han må spille spillet og gi deg plass.»

Horner er fornøyd med tilstanden til mesterskapet etter denne kostbare hendelsen, som ble begrenset av at Carlos Sainz trakk seg fra Ferraris side: «Vi er halvveis i mesterskapet og ting endrer seg mye. Det er fortsatt en lang vei å gå. Det er frustrerende fra konstruktørenes synspunkt, og Ferrari har sitt eget problem.»

«Så egentlig vil jeg si at denne helgen var en slags skadebegrensning. Vi klarte å få pole, sprintseier og andreplass. Vi var bare fem poeng lavere enn Charles på det meste blant pilotene, og skaden var relativt lav blant produsentene ..»