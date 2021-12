Formel 1 | Horner skjeller ut FIA: «Vi savnet Charlie Whiting i dag»

Red Bull-kaptein Christian Horner har kritisert F1s overregulering av FIA etter den tumultariske Saudi-Arabias Grand Prix. Etter sin kritikk av kommisjonærene i Qatar, ga han en lagdeling til den britiske sportsadministrasjonen.

Da FIA Race Director Michael Masi innrømmet at han hadde hardt arbeid å gjøre på grunn av kaoset i Jetta, ga Horner en uttalelse som kunne gå galt: “Vi savnet Charlie Whiting i dag”.

Whiting hadde rykte på seg for å ta faste, men rettferdige avgjørelser i løpet av sin tid som løpsdirektør før han døde, noe som førte til at Masi tok ansvaret for nesten tre år siden.

Med to perioder med rødt flagg, flere virtuelle sikkerhetsbiler og krasj, søppel på banen og en langdistansekamp mellom Louis Hamilton og Max Verstappen nok en gang, ledet Masi sitt tøffe løp inn i F1.

Etter løpet sa Verstappen at det nå var F1 “Spørsmål om bøter i stedet for rase”.

For å høre tankene hans nikket Horner: “Vi er overregulert, så dommeren … det er 10 regler om billengde. Hvis den startes på nytt, er ikke Formation Lab et Formation Lab.”

“Jeg føler at jeg har mange regler. Jeg føler at vi savnet Charlie Whiting i dag, beklager å si det. Men opplevelsen han hadde.”

“Det er åpenbart frustrerende, det er vanskelig for Michael og Marshall, spesielt på denne typen bane, mengden søppel og typene vendinger. Men det er det samme.”

Horner håper at en debatt etter dette løpet vil bryte ut, og at den vil bli behandlet lenge etter sesongslutt: “Jeg synes det var en tøff kamp for dem i dag. Det var mye søppel.”

“Ulike hendelser, deretter sikkerhetsbiler, virtuelle sikkerhetsbiler, restarter, og den prosessen var vanskelig å følge.”

“Det er mange lærdommer fra dette løpet som vil bli diskutert i detalj i løpet av de neste ukene. Vi vil snakke om dem i detalj.”