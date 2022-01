Formel 1 | Horner: Ulv “et annet dyr” enn hans andre rivaler

Christian Horner innrømmer at kampen mellom teamet hans Red Bull og Mercedes F1 presset ham og Toto Wolf til grensen. I 2012 husket han at han ikke snakket mye med Ferrari-sjefen personlig.

“Da vi kjempet med Sebastian Vettel mot Fernando Alonso om verdensmesterskapet, var Stefano Dominicali Ferraris lagsjef.” Horner fortalte Formel 1-magasinet.

“Den gang var konkurransen på et annet nivå, la meg si at det var mellom mennesker. Forrige sesong var intens på og utenfor banen. Toto spiller det annerledes, det er et annet dyr.”

Horner avslører at han ikke liker denne typen verbal bryting og sparring, men er enig i at F1 handler om: “Liker jeg det? Nei. Er det en del av spillet? Ja.”

“Jeg vet ikke om jeg er god på det, men jeg har en stor kjærlighet for spillet. Jeg har vokst opp i dette feltet og jeg tror det du gjør på banen er det viktigste.”

Storbritannia vet ikke hva de kan forvente når det gjelder hierarkiet for 2022, men han tror ikke troppen vil bli fullstendig endret: “Alle lagene tror de har en bedre bil.”

“Vi vil finne i Bahrain. Men de beste lagene vil alltid være foran, de verste vil være bak. Og det vil alltid være en divisjon. Det vil ikke endre seg i de nye bilene.”