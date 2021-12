Formel 1 | Huckinen forklarer til Verstappen hvordan man trygt kan få en posisjon tilbake på sporet

Prøvde Max Verstappen Louise Hamilton da han endelig ønsket å la ham gjenvinne sin baneposisjon på Jetta i Grand Prix? Er intensjonene hans helt rene i denne saken?

FIA bestemte fordi, basert på telemetri, uten appell, fikk Max Verstappen 10 sekunder, noe som ikke hadde noen betydning for klassifiseringen av løpet.

Mika Huckinen ønsker derfor å rette opp. Finn, som var svært knyttet til forsvaret, sender ut en oppfordring til nederlenderne om å bestille: hans manøver var ikke velment eller sikker.

«Hvis du vil slippe en bil forbi, er det bare én måte å gjøre det trygt på. Dette skaper en tydelig bevegelse sideveis, slipper gassen litt, og lar den naturlige hastighetsforskjellen overkjøre konkurrenten din. “

“Når jeg ser på hva som skjedde videre, tror jeg ikke Max gjorde “brems-testing” Lewis, det vil si at han prøvde å forårsake en kollisjon der begge bilene lett kunne kjøres ut av løpet. Og tilstanden til bilen hans på veien var definitivt et problem.”

“FIA har avslørt at Max sin bil produserte 2,4G kraft under bremsing. For å gi deg en idé om hva det er, vil en høyytelses terrengbil med ABS produsere omtrent 1,2G under maksimal bremsing. Her ble det nesten doblet, og du kan se at Max-prosessen går sakte til 8. til 3. gir. Uansett årsak er det ikke positivt og FIA har rett til å bruke straffen etter løpet. “

“Jeg vet ikke hvordan bilen til Louise slapp unna baksiden av Max’s Red Bull, men frontvingen på Mercedesen må være veldig solid!”

For Mika Hawkins er det på tide at FIA lærer lærdommen av denne hendelsen: Hvorfor vente på at vi setter opp et system for å unngå en slik risiko, selv om Louise Hamilton ikke ble advart under Max Verstappens manøver? Hikke?

«Det har vi rett og slett fått beskjed om. Begge pilotene visste at TRS-aktiveringslinjen var foran dem, og begge ønsket ikke å krysse den først, noe som ville tillate den andre piloten å forbigå den neste rette linjen. Selv om Max fikk beskjed om å la Louise passere, vet vi nå at Louise ennå ikke har blitt informert og har vært forvirret en stund. “

“Som et resultat tror jeg at team og FIA bør se nærmere på denne prosessen, kanskje fordi teknologi brukes til å sende meldinger til sjåfører.”

“Vi kan diskutere betydningen av straffen – fordi den ikke endrer resultatene – budskapet er klart. Jeg tror at det å kjøre et farlig kjøretøy vil gi bot, og hvis FIA finner et slikt kjøretøy i Abu Dhabi, vil boten vil være alvorlig og umiddelbar.”