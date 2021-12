Formel 1 | Hva Verstappen og Hamilton sa til hverandre da de kom fra Abu Dhabi

Det var under et intervju med sponsoren Cornext at Max Verstappen snakket bak kulissene på den nå kjente Abu Dhabi Grand Prix på slutten av sesongen.

Max Verstappen avslørte spesielt innholdet i samtalen med Louis Hamilton som mislyktes i siste runde. En respektfull samtale viser at til tross for de uunngåelige hindringene, er det alltid respekt for konkurransen mellom de to lederne i mesterskapet …

“Selvfølgelig er det som skjedde utrolig, men hvis jeg måtte gjøre det igjen, ville jeg ikke gjort det igjen fordi det var så hardt i hjertet mitt! Vanligvis er jeg ikke redd for et løp, men jeg var i Abu Dhabi.”

“Som hele laget var jeg fornøyd med slutten. Men det er definitivt den andre siden, hvor de er veldig skuffet og triste.”

“Det som er bra er at Louis umiddelbart kom bort til meg og sa: “Bra jobbet, gratulerer.” Jeg sa: “Tusen takk for den fantastiske sesongen”, for til slutt tror jeg.”

«Det spiller ingen rolle hvem som vinner eller hvem som kommer på andreplass, i hvert løp, med oss, bilen og hele teamet, presser vi oss selv til det ytterste. “

Rivaliseringen mellom Max Verstappen og Louis Hamilton var så intens at nederlenderen, som trodde han trengte å hvile seg, nesten ble overveldet!

«Alle er så glade for at sesongen er over, det burde vært en liten pause fordi det var så anspent og det var vanskelig for alle. Men ja, det var definitivt en stor kamp. “

Max Verstappen trodde til tider at Louis Hamilton kunne være besatt av hat på visse tider av året … men for Red Bull-føreren var dette midlertidige hatet uunngåelig.

“Dere ser hverandre i øynene. Dere snakker ikke mye, men dere sier mye til dere selv og nyter kampen.”

“Følelsene er veldig sterke. Det har vært slik gjennom hele sesongen, så jeg kan forvente det. Bra, han kom til meg så snart løpet var over. Vi hadde øyeblikk der vi møtte hverandre hele året, men vi respekterer virkelig hverandre.

Denne kampen ovenfor provoserte mange kommentarer og var veldig emosjonell på sosiale nettverk. For eksempel, i motsetning til Voltaire Potos, ser det ikke ut til at Red Bull-sjåføren legger mye vekt på den …

“Det er derfor jeg prøver å være veldig nøytral. Når folk er veldig positive, er det selvfølgelig hyggelig å høre, men det forandrer meg ikke så mye, når folk snakker negativt om meg. Derfor er jeg så balansert. Du har vanligvis to sider vendt mot hverandre, så du er veldig. Du er nøytral og ingenting påvirker deg egentlig.”

Et vennskap med Fernando Alonso

Det er en annen sjåfør – foruten Lewis Hamilton – som Max Verstappen respekterer høyt på banen, selv med et visst vennskap. Dette er en tidligere Louis-lagspiller i McLaren, en spesiell spansk sjåfør

«Jeg har et godt vennskap med Fernando akkurat nå. Da jeg kjørte kart, likte jeg allerede stilen hans fordi han aldri ville gi opp og han var en skikkelig fighter. Dessverre de siste årene har han ikke hatt bil så jeg kan ikke kjempe mot det med sinnet, men jeg liker holdningen hans, han er virkelig “on fire”. I hans alder er jeg overrasket over hans store driv for å være i F1, og jeg har alltid ønsket å være der, alltid vil lykkes og gjøre mitt beste … jeg er så glad for å se dette. . “

Hva om neste års alpint er mer konkurransedyktig? Vil Max Verstappen kjempe om verdenstittelen mot Fernando Alonso? Selv om det påvirker vennskapet hennes?

“Selvfølgelig blir det en annen historie, men vi har fortsatt mye respekt for hverandre. Jeg ville elske å se ham komme tilbake i forkant, han fortjener det, han er to ganger F1 verdensmester, det er veldig hyggelig å snakk med ham og se hvordan han tenker om visse situasjoner.”