Formel 1 | Hvis den russiske F1 Grand Prix skjer, vil kuttet ignorere det

Vi vet at Sebastian Vettel er involvert i noen sosiale og miljømessige faktorer, og føreren av Aston Martin F1 bekreftet det da han ble spurt om konflikten mellom Russland og Ukraina på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Situasjonen ble i går kveld forverret av russisk militæroffensiv i Kiev og andre byer i Ukraina. Uunngåelig, selv om dette stoffet tilsynelatende er ineffektivt på tidspunktet for en krig, oppstår spørsmålet på formel 1-nivå.

Vettel reagerte imidlertid sterkt på fordømmelsen og uttrykte sin beklagelse over situasjonen i øst. Den fire ganger verdensmesteren har allerede advart om at hvis den russiske Grand Prix opprettholdes, vil han ikke dra dit alene og hoppe over arrangementet.

“Som GPDA snakker vi ikke om dette, så jeg kan ikke snakke på vegne av GPDA.” Sa presidenten i Grand Prix-førerforeningen.

“Men etter min personlige mening ble jeg sjokkert over å høre nyhetene i morges. Jeg vet ikke, det er skummelt å se hva som skjer. Hvis du ser på kalenderen, planlegger vi et løp i Russland.”

“For meg er min mening at jeg ikke bør gå, jeg vil ikke gå. Jeg synes det er feil å stille opp i dette landet. Jeg synes synd på de uskyldige menneskene som mistet livet av dumme grunner. Dette er en veldig merkelig og vanvittig lederskap.”

“Jeg er sikker på at vi kommer til å snakke om noe, men som jeg sa på vegne av GPDA, har vi ikke møttes ennå. Personlig er jeg sjokkert og trist over å se hva som skjer. Vi får se det. Fremtid, fremtid, men jeg tror at avgjørelsen min allerede er tatt.

Verstappen marsjerer bak Vettel, sjåfører som støtter F1

Et sterkt utsagn, som gjentok Max Verstappen. Verdensmester Russland er ikke i favør av Grand Prix: “Når et land går til krig, bør vi ikke løpe dit.”

I tillegg har Fernando Alonso og Charles Leclerc gitt sin støtte og tillit til F1, som bør ta den endelige avgjørelsen. Spanjolen tenker på disiplin “Jeg skal bestemme”.

“Jeg tror ikke vi har beslutningsmakt over sjåfører. Vi har alle vår mening og jeg håper den er lik for alle. I slike ting kan vi ta vår egen beslutning, men F1 gjør så godt den kan. “

Leclerc vurderer den disiplinen “Vi tar en avgjørelse når vi får mer informasjon” Status og GPDA “Jeg trenger å snakke om det. Jeg ønsker ikke å gå i detalj fordi jeg ikke har mye informasjon.”

“Det er veldig trist å se, spesielt i 2022. Vi vil ta en avgjørelse senere. Formel 1 vil definitivt ta en avgjørelse og vi vil ha mer informasjon enn vi har.”

På sin side fortsetter F1 og dets ledere i FOM og Liberty Media å overvåke situasjonen: “F1, som mange andre, overvåker situasjonen nøye.”

“Vi kommenterer foreløpig ikke løpet, som er planlagt til september. Vi vil fortsette å følge situasjonen nøye.”

Haas F1-teamet har på sin side kunngjort at deres direktør Gunder Steiner, som etter planen skulle delta på konferansen i ettermiddag, ikke vil være der. Den geopolitiske situasjonen setter det amerikanske laget på kant med hovedsupporter og investor, Ural Kali Russian.