Formel 1 | Ifølge Ickx vil Hamilton bli beseiret av Verstappen

Lewis Hamilton ble beseiret av sin rival Max Verstappen for å vinne tittelen.

Dette er synet til Jacky Ickx, Formel 1-viseverdensmesteren i 1969 og 1970, som kommenterte situasjonen da hushjelpene på Mercedes rettighetshøring utsatte dommen til fredag.

“Denne kampen mellom Louis Hamilton og Max Verstappen er fantastisk! Med hele denne reisen bak deg er det veldig vanskelig å slå en 24 år gammel sjåfør. Rekordene han besitter er. Mange … det er uunngåelig.” Belgian tror på RTBFs mikrofon.

“Vi lever i et eksepsjonelt øyeblikk gjennom denne konkurransen mellom to menn på jakt etter seier. Det er en scene mellom representantene for ungdommen som ønsker å vinne og motstanderens” supermester “. Men jeg er også skuffet. De gjeldende reglene for Formel 1,” Ickx fortsetter.

“For meg burde det teoretisk sett være en kamp, ​​en kamp mellom menn som tar risiko fritt. I hver Grand Prix, bortsett fra en eks-fører, er det øyne som aldri har kjørt en racerbil.”

“Vi knuste den essensielle inspirasjonen til disse pilotene i kjølvannet av bøtene, straffene og sanksjonene som i betydelig grad endret spillets natur. Eller på fiendens vinge.

“Det er noe som ikke fungerer: det er ingen glede ved seier, for meg er det bare ubeskrivelige begrensninger. Jeg lider av å se at vi er langt fra fornøyd med dette samholdet med offentligheten. Ingen offentlighet, ingen veddemål! Er det noe fortsatt? “

“Unge mennesker er veldig vanskelige å slå,” fortsatte den tidligere F1-føreren.

“En dag slo jeg Lee Mans mot en stor sjåfør, Hans Herman, som hadde mye erfaring på den tiden. Hans preferanse. Max Verstappen har fordelen av ungdom, og han kan alltid bryte halvlengde mer enn konkurrenten. .. selv om det ofte ender dårlig på grunn av denne uforståelige regelen om anerkjennelse å endre ruten, jo raskere konkurrent for mange runder, jo mer vi endrer kurs og vi stopper det, og som et resultat prøver vi bare å få ut. Holdningen som alle ser på som normal er utrolig.”