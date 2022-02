Formel 1 | Ifølge Marco virker Michael Masi klar til å beholde sin plass

F1 Presentasjoner I de siste dagene siden starten av ballen, mer eller mindre åpenlyst gitt mye støtte til Michael Masi.

Men ingen sjåfører eller manager vil at australieren skal falle pladask, mens FIA vil sende inn de første resultatene av sin undersøkelse til F1-kommisjonen i dag, noe som er nok til å forhindre at det blir iverksatt tiltak kort før sesongens første Grand Prix. . I Bahrain.

Vil FIA kommunisere disse resultatene offentlig i løpet av dagen eller kvelden? Foreløpig er det ingen som vet.

I mellomtiden er det andre supportere på Red Bull-siden.

“Fansen er veldig vokale om dette, men jeg tror vi bør fortsette å støtte Michael.” Sa Sergio Perez. “Han gjorde en god jobb. Vi kan ikke glemme at han måtte ta ansvar for Charlie Whiting under de omstendighetene vi kjenner.”

Ifølge Dr. Helmut Marco var ikke FIAs etterforskning av Abu Dhabi og andre 2021-kontroverser spesielt rettet mot Masih.

«Hovedformålet med etterforskningen er å gjøre det klart at Masi rett og slett ble overveldet av denne situasjonen, og at lagledere ikke kunne fortsette å blande seg inn i ledelsen av racing via radio.

“Alt bør være klart innen mandag. Jeg tror de vil prøve å klare racingretningen litt mer.”

Marco bekrefter også at FIAs største problem er at lagene har for mange ressurser og ansatte.

“Store lag som oss, de i fabrikken analyserer hver minste detalj og gir oss beskjed umiddelbart på pit-veggen. Derfor er FIA tydeligvis skjult av mangelen på arbeidskraft. Arbeid.”

Derfor kan ikke Masi være et offer, sier Marco.

“Nei selvfølgelig ikke” Han insisterte. “Han ønsket å finne en sporty løsning. Som ofte skjer i sikkerhetsbiletapper, drar en sjåfør mer nytte enn en annen.”

“På IMSA i USA kan tre runder legges til, så løpene blir brått forlenget. Men i Formel 1, med alle drivstoffberegningene, er det ikke et alternativ.”