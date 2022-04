Formel 1 | Imola-pallen viser potensialet til McLaren MCL36, sier Seidl

Hvis Lando Norris hadde fått beskjed om at han skulle stå på scenen i Imola denne helgen, ville han ha signert med lukkede øyne i Bahrain. McLaren F1 går videre fra løp til løp, etter en dobbel topp 6 i Australia, vil denne sesongens første trofé gjøre mye godt for gange.

Andreas Seidel hyller den utmerkede prestasjonen til sin britiske sjåfør, og for ikke å glemme Daniel Ricciardo, løpet hans som først ble kompromittert etter Carlos Sains» kontakt med Ferrari.

«Landos tredje plass er et resultat av utmerket teamarbeid og godt gjennomført strategi. Etter å ha fått en god start, klarte han dekkene og gapet med følgerne godt og kunne utnytte muligheten han fikk.»

«Dessverre skadet Daniel bilen sin i en kollisjon med Carlos og løpet var mer eller mindre over. Men han samlet verdifull informasjon for teamet.»

Seidl er begeistret over å se teamet hans frigjøre mer og mer potensiale på MCL36 ved hver Grand Prix.

«Prestasjonene vi gjorde på de forskjellige banene denne helgen, de skiftende værforholdene, beviser at vi åpner opp potensialet til MCL36-løpet. Når det er sagt, er vi realistiske og vet at vi har mye mer arbeid å gjøre. Vi trenger for å begrense gapet mellom lederne ytterligere og gjøre noen gode stopp igjen. Jeg vil også nevne mekanikken vår.»

«Jeg vil gjerne takke teamet vårt på banen, fabrikkarbeidere og vår motorpartner Mercedes. Dette er en veldig seriøs første sprinthelg. Vi vil nå reise hjem og forberede oss til Miami-løpet så snart som mulig.»