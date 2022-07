Formel 1 | Key forklarer McLaren F1-forbedringer ved fransk GP

McLaren F1 brakte den mest synlige utviklingen til sin MCL36 i den franske Grand Prix, med flanker inspirert av de som tidligere ble sett på Alpine A522. Teknisk direktør James Key forklarer hvordan Woking-teamet tenkte på denne utviklingen, som direkte følger det nye materialet brakt til Barcelona.

«De nye stykkene er en logisk fremgang fra den siste store utviklingen vi brakte til Barcelona» Key sa. «Arkitekturen kan se veldig annerledes ut, men den følger faktisk lignende temaer. Så det er en utvikling av det vi har gjort.»

«Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på fredag. Dataene bekrefter at bilen ser ut til å gjøre det vi forventet. Racing med begge på fredag ​​tillot Landau. [Norris] Se virkelig forskjellene og rapporter forskjellene han kan føle.»

«Forholdene var ganske like fra morgen til ettermiddag. Og han kom tilbake med noen nyttige data om det, og så syklet han hele veien for å få kjørelengde og første oppfatning. Så langt, så bra.»

«Alle vet hva vi vil gjøre»

Key forklarer hvordan team jobber for å løse problemer bedre og få mer ut av biler. Siden de svært forskjellige F1-75 og RB18 er veldig like i ytelse, ser det ikke ut til å være noen mirakeloppskrift, som Britton forklarer.

«Vi vet alle hva vi trenger å gjøre med bilene våre. Det er vanskelig å gjøre. Vi har mye data til rådighet. Vi kan forstå hvor feilene er og hva bilen gjør, samt tilbakemeldinger fra sjåføren. Styrker .»

«Men åpenbart angriper vi problemene som vårt hovedmål. Og vi kan se og føle hva vi må gjøre videre. To lag er dominerende i år, og vi kan se resultatene til Red Bull og Ferrari veldig forskjellige. Hvis det resulterer i et lignende nivå av konkurranseevne.»

«Gjennom mye analyse kan vi få en ide om hva vi prøver å oppnå, ta den nåværende situasjonen og se hvor vi må gå med denne utviklingen som beviser noen ting. Lad en notatbok for det. Det er det enkleste del. Å komme dit, vi Det er det vi prøver å gjøre.»

Savi lover om de nye pongtongene

De nye MCL36 sportspontongene som går ned bakover som vi ser på en Red Bull eller Alpine. Mens andre lag har flate sidepoder, er ikke Key bekymret for å bli vasket ned.

«Jeg har lenge planlagt å gjøre mye nedvasking og bodyshelling. Vi kunne ha startet det, men vi gjorde det ikke av forskjellige grunner, det er mange grunner, og jeg vil gjøre det. La oss ikke gå i detalj.

«Men ja, det var godt å se andre lag ta en lignende tilnærming til det vi opprinnelig tenkte på og kom opp med. Det er en slags trend med disse flate sidene. Ferrari kom faktisk med et veldig ekstremt eksempel på det, men downwash-filosofien virker som et godt kompromiss for det.»

«Det var dit vi dro, men det var planlagt en stund. Og det er godt å se at den pleier å gjøre det vi forventet. Og når det gjelder aerostabilitet, tror jeg bilen gjør det den skal.»