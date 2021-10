Formel 1 | Kjørehøyde, en magisk Mercedes F1-oppfinnelse? Wolf nekter for Horner …

Du er kanskje klar over at Christian Horner brukte 20 km/t-hastigheten i Istanbul med en gang: ikke nødvendigvis på grunn av den “nye” kraftenheten, men som et resultat av den aerodynamiske endringen i Mercedesen.

Ifølge Christian Horner vil kjørehøyden reduseres noe, og dette vil hjelpe det tyske laget til å nå høyere hastigheter. Men troverdigheten til responsen ville blitt skadet.

Christian Horner avhandling om en spesiell “enhet” i Mercedesen for å få maksimal hastighet, så turen bygger høyde.

“Deres lineære hastighet har nylig tatt et stort steg, og hvis vi før kunne matche dem med små årer, kan vi ikke komme nærmere nå.”

“Mercedes oppgraderer tilsynelatende en rettlinjet enhet som kan operere på denne typen kretser. Hvis du ser på baksiden av bilen deres kan du se hvordan den bremser ned. Jeg tror Tyrkia spilte på denne styrken.”

Wolf nekter for Horner

Har Mercedes virkelig gjort denne endringen? Kan kjørehøyde forklare alt? Kort sagt, fant Mercedes opp en magisk knapp i denne andre halvdelen av sesongen?

I Austin var Toto Wolf tydelig: det var stille. Fremgangen til det tyske laget ville ha vært veldig gradvis.

“Vi erkjenner fullt ut at dette er et spill der konkurrentene alltid prøver å finne ut om det er en slags sølvkule. Min erfaring er at det ikke er noe slikt.

“Vi prøver virkelig å forstå bilen vår bedre og legge til ytelse og rundetid uten å lytte for mye til støyen rundt oss.”

Dessuten har ikke Aston Martin F1 og Williams redusert kjørehøydene nevneverdig i de siste løpene… Paddock anstrenger hjernen.

Snakker vi ikke her om konsekvensene av den viktigste aerodynamiske utviklingen som til slutt brakte Mercedes til Silverstone? Er det noen forbedringer som Mercedes kan dra full nytte av i de siste løpene? Wolf er enig.

“Tilsynelatende introduserte vi en forbedring på Silverstone, hvoretter vi fikk en litt bedre forståelse av hvordan vi kan trekke ut maksimal ytelse i hvert løp. Nå fra Sotsji, deretter Tyrkia og her, vil det definitivt bli de riktige brikkene.”

“Vi var i stand til å finne ut hvordan vi skulle få bilens driftsvindu basert på bilinnstillingene.”

“Det jeg vil legge merke til er teamets intellektuelle prosess med å finne ut hvordan de skal nå operasjonsvinduet.”

Så hvis Mercedes er rask, med sine utmerkede aerodynamiske systemer, kan teamet hente inn færre årer for å få mer fart. Vi ser at det ikke lenger er fornuftig å skille toppfart og aerodynamikk i F1.

Toto Wolf bekrefter denne studien …

“I praksis, når du ser på rundetiden, er det en rettlinjeøkning. Vi fant det perfekte kompromisset mellom tauing og lossing. Er bedre.”