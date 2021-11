Formel 1 | Kontrovers om Haas F1: Maseb fordømmer «forskjellige regler» for Schumacher

På en relativt kort Mexico-rute endte Nikita Masebin igjen langt bak Mick Schumacher (et halvt sekund).

Russeren fra Haas hadde også en annen verbal konfrontasjon med ingeniørene sine: Før den raske runden ba han medsoldaten om å komme i veien, og han så at han var for treg. Vi er ikke med ham, selvfølgelig … “Negativ, retrett”.

“Smiler du?” Masebin svarte. “Nei, vi tuller ikke. Hvis du vil dra, gå nå.” Så fikk han svar. Hassel atmosfære!

Nikita Masebin påpekte sin tilstedeværelse “Ulike regler” Basert på Hazils foretrukne sporplasseringer i hver kvalifisering. Stemningen er alltid veldig spent …

“Det er litt av en tilbakevendende situasjon. Jeg følte at jeg ikke trengte å kjøre fort med dekkene mine. Jeg gikk forbi mens jeg var der. Det var den første bilen. Den var på Zandvoort.

“I dette tilfellet, i Mexico, etter det røde flagget, i en sjelden situasjon, følte jeg at jeg måtte gjøre noe annerledes på dekkene mine. Jeg fulgte reglene, og reglene på den andre siden av garasjen virket litt annerledes. “

“Jeg var bekymret for at jeg skulle komme i en situasjon der alle de andre bilene trakk tilbake, og du kunne ikke finne stedet du virkelig trengte på denne banen. , Vi ventet lenge på grønt lys, dekkene mine fikk kaldt, så jeg følte at jeg måtte presse, men jeg fikk ikke lov.”

Da han hørte om denne kontroversen, fortalte Mick Schumacher ham at han ikke så hva lagkameraten hans snakket om.

“Vanligvis fungerer det slik: en bil er foran, og så en annen, vi snur på hodet. Jeg tror ikke vi trenger å endre posisjon i dette tilfellet. Jeg tror teamet taklet dette, og unødvendig å si fra meg. “

Mot klokken var Nikita Masebin langt bak Mick Schumacher. “OK” Til ham!

«Jeg er bare fornøyd med fremgangen jeg har gjort. I løpet av helgen skjønte vi at vi sakket ned i forhold til de andre. Jeg landet på det siste hjørnet av min siste runde, noe som kostet meg litt tid, men bortsett fra det var runden fin. Jeg hadde en veldig hard gratis treningsøkt så jeg tror jeg fikk litt god tid til å fullføre bilen som er mer eller mindre komfortabel – jeg prøvde å maksimere det jeg har i dag. “

Mick Schumacher endte bare en tiendedel mer enn Nicholas Latifis Williams.

“Totalt sett er det ikke den beste prestasjonen fra min side, men jeg håper det vil kompensere for løpet. Jeg prøvde mitt beste, men det var litt forvirrende, det var en utilgivelig runde. Vi vil prøve vårt beste for å holde oss i posisjon.”

Gunder Steiner, laglederen, er nok en gang fornøyd med den dårlige generelle prestasjonen, og setter prestasjonene til Mick Schumacher og Nikita Masebin på samme nivå, selv om de bare er et halvt sekund …

“Jeg er glad vi gjorde det i dag. Vi var veldig nære med Williams og begge sjåførene fungerte bra. Vi trodde generelt at det ville være verre enn vi var i denne høyden. Jeg tror det hovedsakelig er takket være pilotene som tilpasset seg så raskt – de gjorde det. simulatorøkter før de kom hit, så de var godt forberedt. Nå gleder vi oss til kampen i morgen. Med alle straffene som kommer vil vi få bedre startposisjoner, man vet aldri hva man kan gjøre, men så langt er vi veldig fornøyde .”

Med grid-straff vil Haas starte mye høyere enn vanlig, men det er ingen racingtempo å tro at denne søndagen ikke vil falle.

Video – 2021 meksikansk GB innledende fase