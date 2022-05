Formel 1 | Kontroversiell Ferrari-test: Lag krever «full åpenhet» fra FIA

Ferraris Pirelli-test på Imola forårsaket en del kontroverser i podcasten: fordi Scuderia brukte to forskjellige deler (to flate bunner) i bilene til Charles LeClerk og Carlos Sains. Reglene forbyr bruk av to komponenter med forskjellige spesifikasjoner for å unngå urimelig akkumulering av data.

Derimot, FIA bekreftet denne testen, Fordi den originale flate basen er skadet under økten. Den flate bunnen til Carlos Science er ikke ny for ham, men kan allerede ha dukket opp i fri- eller vintertrening ved sesongstart.

Slutt på kontrovers? Ikke egentlig.

Zak Brown, administrerende direktør i McLaren Racing, ba FIA om mer klarhet og åpenhet: spesifikt hvilke deler av Pirelli-testene som kunne brukes; Og med Carlos Science i Imola brukte Ferrari nøyaktig hvilken del for andre gang.

«Det viktige er at vi har full tillit til FIA for å kontrollere spillet, enten det er en test- eller løpshelg.»

«Men vi trenger full åpenhet. ⁇

«Det har blitt antydet at dette kan være en gammeldags flat bunn, eller i det minste har jeg hørt det. Kanskje den har vært der.

Zach Brown viser deretter til saken om den ulovlige Ferrari-motoren … som ble avgjort i fullstendig ugjennomsiktighet av FIA på den tiden. Noe for å øke trykket.

«Tidligere for lenge siden var det et mekanisk brudd, og da ble det en betydelig bot. Vi vet ikke hvor mye, vi vet ikke hva som ble gjort.»

«I vår tid tror jeg full åpenhet vil hjelpe spillet til å forstå hva som skjedde, hvorfor det skjedde og hva som ble gjort med det.»

Det samme kravet om åpenhet ble stilt på vegne av Alpine-sjef Laurent Rossi.

«Jeg vil ikke sette fingeren på noen ennå fordi jeg ikke kjenner detaljene, det vil ikke være rettferdig. Men på slutten av dagen trenger vi åpenhet.»

«Vi må vite hvis noe gikk galt, hva er konsekvensen da? Det viktigste er at vi ikke trenger et slør.»

Toto Wolf, på sin side, hos Mercedes, krever strengere FIA-kontroll over denne typen tester.

«FIA bør være klar over disse tingene og forvalte dem godt. Et lag skal ikke bruke elementer i et miljø der det ikke skal brukes. Hvis FIA ikke er 100% med på det, håper jeg de er det nå. «

Til slutt kom Christian Horner med en litt mer betryggende stemme for FIA, og lovet å stole på testene som allerede er utført.

FIA har bekreftet at Ferrari brukte denne flate basen under pre-season testing, så den er kompatibel. ⁇

«Det er opp til FIA å gjøre dette rettferdige regulatoriske overvåkingsarbeidet fordi vi absolutt ønsker å unngå … disse bilene er veldig umodne, de er fortsatt i de tidlige utviklingsstadiene og bør testes. Dekk blir ikke aerodynamiske eller ytelsesforbedringstester. Dette er ikke hensikten med disse testene. .