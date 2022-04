Formel 1 | Leclerc vant kampen mot Verstappen og scoret i Melbourne

Etter en anstrengende gratis trening 3, var det vanskelig å si hvem som ville bli polar på slutten av kvalifiseringsrunden. Lando Norris satte en rask tid i sin McLaren, men teamet innrømmet at han hadde med seg for lite drivstoff, og derfor ba han ingeniøren om å spare drivstoff på slutten av økten.

Bak ham ser Ferraris og Red Bulls ut til å være enda sterkere biler, med Charles LeClerk og Sergio Perez på topp tre.

Carlos Science, som Max Verstappen, sto bak lagkameraten. Men nederlenderen klarte ikke å sette en tid på de myke dekkene, og klaget over lagerproblemer i sin RB18 siden begynnelsen av helgen.

På Mercedes F1-siden fortsatte nise å forårsake store ytelsesproblemer, mens Haas F1 tok fyr i Bahrain og Jeddah, og klarte ikke å avansere foran kvalifiseringen.

Aston Martin F1-tidsprøven er en av de prekvalifiserte aksjene. Silverstone-teamet måtte justere to AMR22-er, med Sebastian Vettel og Lance Stroll som sendte sine enkeltseter inn i barrierene på EL3.

Alex Alban har tatt tre straffesparkplasser på etappen, noe som burde sende ham til siste del av klassifiseringen.

Q1 – 18 minutter

Ferrari-sjåfører traff først banen, mens arbeidet fortsatte med å kutte og stryke Aston Martin inn i denne Q1, som de uansett ville slite med å komme seg ut av. .

Leclerc satte først referansetiden på 1’19 «391. Yuki Sunoda og Guanyu Joo var langt bak, snart beseiret av Norris, som var en fjerdedel bak Monaco Ferrari.

Science hadde da bedre tid med den andre Ferrarien på 1’19 «179. Sergio Perez tok mindre enn to tidels sekund enn spanjolen, mens Verstappen midlertidig satte en fjerde.

Leclerc tok tilbake ledelsen på 1’18 «881! Daniel Ricciardo plasserte seg bak lagkameraten Norris, mens Mick Schumacher til slutt avanserte foran sin lagkamerat Kevin Magnuson, og kjørte etter den taktiske starten på sesongen med forventet reaksjon fra Tyskland.

Etter spinnet rykket Voltaire Potas til femteplass, like foran Fernando Alonso, som var inspirert av fri trening. Norris bekreftet McLarens gode spill ved å bli nummer fire.

Verstappen forbedret seg og var 0,044 bak Leklerk.Alonso forbedret seg også til fjerdeplass.

Faktisk plasserte George Russell og Lewis Hamilton seg på tiende og 11. plass, mens Potas avanserte til femte. Verstappen forbedret seg og tok førsteplassen på 1:18.580.

Perez tok andreplassen, mens Science klaget «Veldig rart, helt gal favoritt». Lance Stroll kom endelig på sporet innen 5 minutter etter Q1.

Hamilton forbedret seg og endte på åttende plass, med henvisning til en hendelse mellom ham og Sunoda. Magnussen rykket opp til 14. plass på rankingen og Schumacher til 13. plass. Haas F1 var mindre aktuell enn den hadde vært i de to første løpene.

Cosley klarte ikke å avansere, Russell avanserte til niende, og Stephen O’Connor kom tilbake til 10., mens Zoe avanserte og overgikk Alban 2:20. Vettel var i garasjen sin og ikke klar til å rulle sin AMR22.

Økten ble avbrutt av en stor ulykke for Nicholas Latifi som ødela Williams i en kollisjon med en barnevogn og Williams falt bak da sjåføren gikk til høyre for ham!

Når en Alfa Romeo får passere, tyder en misforståelse på at Latifi, som lot ham passere, ikke så rusleturen i speilet hans. Men Aston Martin-føreren tar mye risiko når det gjelder straffer.

08:28: Økten gjenopptas om 2 minutter klokken 08:31 fransk tid!

08:31: Vettel var i stand til å komme seg ut av garasjen sin da Aston Martin fullførte reparasjoner etter en ulykke mellom Stroll og Latifi. Og økten startet igjen!

Situasjonen på banen var så komplisert at sjåførene prøvde å krysse fortet ved slutten av klokken og alle gikk for fort til å nå det. Hamilton og Russell var åttende og niende før denne gjenopptakelsen, men klarte ikke å oppnå dette.

Casley forbedret seg, mens Cutting satte en tid og overtok Latifi og Stroll. Med Alphonses straffe starter han i morgen, den 17.

Ekskludert fra dette Q1 er Alban, Magnussen, Vettel, Latifi og Stroll.

Q2 – 15 minutter

Williams ba Alban om å parkere bilen sin på banen, og løpsledelsen kunngjorde at Q2 ville starte klokken 08.40 fransk tid, like før avgangen til Thailands Williams FW44.

Til slutt ble starten av Q2 forsinket på ubestemt tid da marshalsene presset det engelske enkeltsetet inn i banen med hjelp av sjåføren.

Sesjonen begynte offisielt klokken 8.45 fransk tid, med solen som begynte å bade i Albert Park-pensum.

Verstappen satte tiden til 1’18 «611 fra starten av dette Q2 med det gule flagget vist i tredje sektor. Russell ble fanget i hullet.

På 1’19 «008 var Perez en tredjedel en tredjedel bak lagkameraten sin, mens Leclerc var litt bak Mexico, to tideler bak lagkameraten, mens Casley og Ogone var bak spanjolene.

Alonso satte opp en flott tid ved å bli nummer to mellom de to Red Bulls, mens Perez var på prøve for ikke å gå sakte under det gule flagget. McLaren-sjåfører kom inn mellom Ferrari-sjåfører. Hamilton ble nummer åtte.

Perez tok deretter ledelsen i Q2 med 1’18.340, mens Russell kom inn på topp 10. Verstappen stoppet Hamilton og ble ikke advart om at Mercedes kjørte raskt bak ham.

Stewarts bekreftet at Perezs brudd ville bli etterforsket etter en kvalifiseringsøkt, mens cutting ble tildelt en rask bot.

Potas klarte ikke å avansere og ble nummer 12, mens Zhou presset lagkameraten tilbake. Leklerk ble nummer to og Science fjerde i rask innsats.

Ohan avanserte med en åttende raskeste tid, og etterlot Hamilton på tiendeplass, men Storbritannia avanserte. Alfa Romeo og Haas, de mest livlige i Bahrain og Jeddah, ligger klart bak i Melbourne.

Blant de utviste var Casley, Potas – mannen som satte en stopper for 103-serien i Q3 -, Sonoda, Cho og Schumacher.

Q3 – 12 minutter

Pilotene har alle klaget på at solen står i øyehøyde. Lecklerk og Hamilton ba om en hjelm med mørk maske, mens Verstappen hadde montert en tape over øynene for å fungere som solskjerm.

Verstappen satte sin førstegangsrunde til 1’18 «399, en veldig solid prestasjon for Red Bull-føreren, som har forbedret seg siden starten av helgen, men lagkameraten Perez slo ham med en tusendels sekund!

Ricciardo endte på tredjeplass bak Okan, mens Leklerk og Hamilton stoppet sin raske runde. En tidel av McLaren Red Bulls er imidlertid som franskmannens alpint.

Leclerc tok beste tid på 1’18 «239. Ferrari var veldig konkurransedyktig! Alonso satte den absolutt beste tiden i andre sektor, men så skjedde det en ulykke! Så synd for spanjolen som skulle skli. Første eller andre rad, og hadde en fin helg…

Alpine F1-føreren hadde et hydraulisk problem som hindret ham i å skifte gir på vei til krasjhjørnet. Det røde flagget ble heist klokken 18.58.

Sesjonen ble gjenopptatt klokken 9:25 innen syv minutter. På dette tidspunktet spinner ikke Hamilton, Science og Russell fort ennå.

Hamilton og Russell startet etter hverandre, og Russell klaget over at lagkameraten hans på Mercedes F1 var for treg på banen. Begge startet på nytt for å varme opp dekkene på andre omgang.

Perez avanserte, men falt mindre enn tusendels sekund bak Leklerk, som beholdt sin midlertidige polare posisjon på korteste intervall. Russell tok det for fjerde gang og Hamilton for sjette gang, og delte de to på 42 tusendels sekund.

Verstappen forbedret ikke noe i de to første divisjonene, men han satte fortsatt beste tid til 1’18 «154, men Leclerc tok tilbake kontrollen på 1’17» 868, og Monacos gjenvant sin andre pole position.

Perez vil være på andre rad foran Norris, som har signert en god kvalifisering for McLaren. Hamilton og Russell satte Mercedes på tredjeplass bak Ricardo og O’Connor, og deretter Science, som registrerte en betydelig lavere ytelse i denne kvalifiseringen. Alonso er tiende, men vi må se på reparasjonstilstanden i alpint.