Formel 1 | Louis Hamilton ønsker å endre navn i år!

Louise Hamilton kunngjorde i dag at hun planlegger å endre navn og bli med i morens familienavn på Expo 2020 i Dubai.

Hamilton sa at endringen ville skje «snart», kanskje tidligere i år. Louis Carl Davidson Hamilton, hans nåværende fulle navn kan være Louis Carl Davidson Hamilton-Lorblastier, eller i forkortet versjon: Louis Hamilton-Lorbalastier

«Det gir mye mening for familien min. Jeg er så stolt av etternavnet mitt Hamilton. Ingen av dere vet at moren min heter Larblastier. Jeg kommer til å sette det i navnet mitt.»

«Fordi jeg egentlig ikke forstår ideen om at når folk gifter seg, mister kvinnen navnet sitt.»

«Når det gjelder min mor, vil jeg at navnet hennes skal fortsette med navnet Hamilton.»

Hamilton åpnet også opp om forholdet sitt til faren, som han beskrev som en «Tøffe foreldre» Da han var ung.

«Da jeg først vant Grand Prix i 2007, husker jeg at faren min så ned og smilte til meg, det var veldig dypt for meg fordi han var en veldig tøff forelder, spesielt fordi han ikke var veldig kjærlig og han følte seg alltid så solid. Det burde være bunnsolid, men på det tidspunktet visste jeg at jeg var stolt av ham.»