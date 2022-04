Formel 1 | Marco: Red Bull ønsker ikke å miste Castle

Dr. Helmut Marco har sagt ja til å vurdere å gi Pierre Kesley en ny sjanse til Red Bull Racing, Red Bulls beste Formel 1-lag.

Den nå 26 år gamle franskmannen kjempet sammen med Max Verstappen i 2019 før han ble nedrykket til Toro Rosso, hvor han nå er den solide kapteinen for juniorlaget (nå Albatari).

Men Casley, som vant det italienske GB med et jordskred i 2020, har en sjanse til å få en ny sjanse med et bedre lag tilbake til Canal Plus denne uken. «Et spørsmål om tid».

«Vi har fortsatt en kontrakt med ham til 2023.» Marco, som også er ansvarlig for Red Bulls kjøreprogram, svarer.

«Hvis denne kontrakten går ut og vi ikke kan gi ham en sjanse til opprykk, vil vi miste ham. Det ønsker vi ikke.»

Gerhard Berger sa nylig at det var Casey «En annen sjanse er nok» Hos Red Bull Racing fungerer veteranen Sergio Perez for tiden som Verstappens lagkamerat.

«Gerhard har rett» Marco er enig. «Men vi har for øyeblikket en kontrakt med Seko.»

«Vi må sammenligne ytelsen til disse to sjåførene. Det er fortsatt opp til midten av året å gjøre det med Sequoia.»

Dette siste konseptet inkluderer en opsjon i Perez sin nåværende ettårskontrakt, som vanligvis vil bli implementert av Formel 1-lag innen slutten av sommeren.

Perez ga et stort løft til den turbulente polare situasjonen i Saudi-Arabia for sin egen sak.

— Jeg tror ikke det er en tøff runde som dette. sa han i Jeddah. «Hvis du får stangen her, kan du få stangen hvor som helst i verden.»

Marco er enig og sier: «Vår 2022 F1 passer ham veldig godt nå. Han føler seg veldig komfortabel og han kjenner teamet. Vi er veldig glade for denne utviklingen.»

Så valget er ikke lett for østerrikerne …