Formel 1 | Massa støtter Verstappen: F1 trenger en ny mester

Felipe Massa (bildet) tok sitt valg i kampen om verdensmesterskapet i Formel 1 i 2021. Max Verstappen, den tidligere sjåføren som mistet tittelen da Lewis Hamilton vant sin første krone, argumenterer ikke overraskende.

“Vi trenger virkelig en ny mester, det er i hvert fall meg.” Masa sa at Verstappen er populær i Brasil. “Det hjelper at kjæresten hans er fra Brasil. Jeg vet ikke engang om folk vet det. Det ble til og med rapportert i nyhetene at Max kom for å se slektninger.”

Brasilianske Verstappen mener han har tatt store fremskritt i kjøring og modenhet, og han mener nederlenderen startet for ungt på F1. Ifølge Masa fortjener Red Bull-føreren verdenstittelen i år.

“I de tre første årene i F1 gjorde Max mange dumme feil. Jeg er tydeligvis eldre enn ham da han begynte, men jeg er ikke klar for det nå. Max er veldig moden nå. Han vil ikke gjøre feil, han vil ikke engang stoppe hjulene.”

“Kjøring i regnet, hastigheten hans i kvalifiseringen, er Max lik Ayrton Cenna i utseende. Men jeg må si at Louis er akkurat som Cenna. For meg er det veldig enkelt, Verstappen fortjener årets tittel.