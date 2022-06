Formel 1 | McLaren kunngjør budsjettgrense på F1

McLaren har blitt det siste laget som bekrefter at de er Formel 1-budsjettgrensen for 2022.

Økende kostnader utenfor komiteen for inventar og energi vil hindre teamet i å holde seg innenfor den maksimale utgiftsgrensen på 141,2 millioner dollar, sa Andreas Seidel, teamets sjef, i dag.

Mange lag har advart om at det vil være vanskelig for dem å nå utgiftsrammen ettersom inflasjonen har økt kraftig siden begynnelsen av året. Ferrari-sjef Matteo Pinoto har sagt at Monaco ikke har en «Aldri» Grensen må respekteres.

Seidl bekrefter i dag at McLaren var i samme posisjon.

«For oss, som et lag som planla å løpe mot hatten tidligere i år, er vi i en posisjon hvor vi ikke lenger kan slå hatten på grunn av disse uforutsette kostnadene. Du vet det sikkert. Du kan ikke fikse det lenger.»

«Med denne enorme uventede økningen, hovedsakelig i frakt- og energitariffer, er vi akkurat som noen andre lag, så vi kan ikke nå toppen i år.»

Seidl er «trygg på» at en løsning vil bli funnet

F1 har tidligere annonsert at den ikke vil erstatte den kansellerte russiske Grand Prix, redusere antall runder lagene må delta på og redusere reisekostnadene. Lag diskuterer med F1 og FIA andre måter å lette det økonomiske presset de står overfor i 2022.

«I alle samtalene som for tiden foregår med FIA og andre lag med Formel 1, er jeg sikker på at vi fortsatt vil finne en løsning for å forbedre spillet i fremtiden.»

«McLaren er fast på ideen om en hatt. Jeg er veldig glad for at vi fikk denne prisklassen. Det er generelt nødvendig for Formel 1 for spillet, men det bør være et lag.

«Dette er en ny dimensjon, en parameter du må ta hensyn til i reisen din, hvordan du vil avslutte et år i Formel 1. Og det er klart, spesielt under de nåværende omstendighetene, at veksten til bilen vil bli alvorlig påvirket Det er den samme utfordringen for alle, så jeg er ikke bekymret for det.»

Noen lag er motvillige til å godta endringer som vil hjelpe konkurrentene deres med å nå kostnadsgrensen. Likevel er Seidl håpefull om å finne et kompromiss.

«Med de opportunistiske kommentarene fra hvert lag i denne podcasten som er en integrert del av konkurransen, er jeg fortsatt trygg på og veldig trygg på at vi vil finne en bedre løsning med den sterke ledelsen til FIA.»

«Jeg ønsker ikke å gå for mye i detalj om diskusjonene vi for tiden har med andre lag og FIA. Jeg tror det er veldig viktig å finne en løsning som er begrenset til alle i spillets interesse. Det er også viktig å sørg for at utgiftsgrensepolitikken ikke blir utvannet eller ingenting.»