Formel 1 | Mercedes F1 forklarer gapet for Russells fordel over Hamilton

Toto Wolf, president for Mercedes F1, tilskrev George Russells tilbakeslag i kvalifiseringen til Lewis Hamilton. «Tester mislyktes» På Hamilton-siden.

Russell har slått Hamilton 5 ganger på 20 løp i 2022, med en fordel på to tideler til Russell i Q3 i Baguio, og markerer tredje gang på rad at han har vunnet verdensmesterskapet syv ganger.

Wolf avklarte i kveld at paret fortsatt bruker litt andre spesifikasjoner fra W13 i kvalifiseringsrunden.

«Louis prøvde noen flotte testdeler på bilen, og i bilen hans var det en annen plassløsning, den fungerte ikke. Bilen ble mer og mer nise og den ble utrygg og sank umulig å skille. Ytelse, så ja, det er en annen spesifikasjon.»

På spørsmål om at han har slått Russell Hamilton i de tre siste kvalifiseringsrundene, legger han det frem.

«Jeg tror det er for tidlig å prøve å identifisere en form – jeg er for nærme den, jeg finner en rask i en økt og rask i den neste.»

«Hvis bilen er på kanten av kniven, vil du misforstå det basert på bilens tester – dette må gjøres for å lære å faktisk prestere bedre – det er to til tre tiere umiddelbart i mellom. Ja, i de tre siste løpene gikk disse erfaringene galt med Louis, ikke med George.»

Wolfe forklarer at ettersom Mercedes Race tar en mer eksperimentell tilnærming over helgen, utdyper F1 deres forståelse av hva som er skuffende for øyeblikket. «Viktigere enn personlige avgjørelser.»

«Akkurat nå ser vi ikke etter suksess når det gjelder meritter. Vi er langt bak de ledende lagene. Og vi må forstå, det er det vi gjør, hva vi skal gjøre i morgen. Spill og neste gang i Montreal.»