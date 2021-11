Formel 1 | Mercedes F1 og Red Bull blir kalt til Qatar denne torsdagen

Representanter for Mercedes F1 og Red Bull er invitert av FIA Race Marshalls i morgen. Etter Mercedes sitt krav om revisjonsrett denne uken, kommer konferanseplanen for dagen.

Innebygd video av Max Verstappen Ifølge panelet hadde Lewis lagt frem nye bevis for den nederlandske sjåførens skyld i sitt forsvar mot Hamilton. Det første trinnet er å avgjøre om retten til overprøving gjelder.

Konfirmasjonsseremonien finner sted denne torsdagen klokken 17.00 Qatar-tid eller klokken 15.00 i Frankrike. Dersom Mercedes vinner, vil det bli besluttet å ikke starte etterforskningen, og deretter starter etterforskningen for å finne ut om Verstappen er skyldig eller ikke.

«I henhold til artikkel 14 i International Code of Sport skal henvendelsen ta stilling til om prøvelsesretten gjelder i denne saken, dvs. om det ble funnet et vesentlig og relevant element som ikke var tilgjengelig for overprøvingspartene på det tidspunktet. Konklusjon. “, kan vi lese fra FIA.

Hvis etterforskningen starter, kan det ta timer eller til og med dager å ilegge en bot. Tjenestepikene vil definitivt avgjøre før kvalifiseringsøkten til Grand Prix i Qatar, om de blir bøtelagt ved starten av det påfølgende løpet.