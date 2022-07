Formel 1 | Mercedes F1 vil «studere» Red Bull-konseptet, alt åpent for 2023

Sammenlignet med optimismen i begynnelsen av året, har denne Mercedesen klart feilet med tanke på ytelse og resultater.

Andre lag tar heller ikke feil: Aston Martin F1 og Williams har nylig gjort forbedringer med null pontong, inspirert av Mercedes design; Men Red Bull-designet. Som Mercedes innrømmer nederlag til kundegrupper…

Stilt overfor misbilligelse fra stoppeklokke og andre team, bør Mercedes holde seg til sin Zero Pontoon-design neste år? Eller gir Silverstones utvikling nytt håp?

Mike Elliott, Mercedes teknisk direktør og James Allisons etterfølger, begynte med å sette de synlige forskjellene i perspektiv.

«Folk ser på bilen, de ser forskjellene og tenker «dette er enormt, det burde forklare den enorme forskjellen mellom lagene.»

«Jeg tror en aerodynamiker vil fortelle deg at de virkelig viktige delene er under gulvet, spoileren og de viktigste aerodynamiske strukturene. Hvis kroppen bidrar til det, er det ikke hovedkarakteristikken.»

«Det har vært mye snakk om vanskelighetene vi har hatt med korte pongtonger, noe som betyr at du har et stort dekk. Det er en utfordring å håndtere det og håndtere den stivheten.»

«Sannsynligvis som alle lag, kommer vi til å evaluere hva vi har, se hva andre har gjort, og hva vi tror er den rette veien videre. For oss har det så langt handlet om å bygge en forståelse så raskt som mulig og så å finne de riktige tingene å gjøre derfra. var målet.»

Når det gjelder Elliott, er det ikke for tidlig å si at Adrian Newey har rett om ham og James Allison: han vet fortsatt ikke hvem som tok det riktige valget, Mercedes eller Red Bull, på mellomlang sikt. Bortsett fra noe som «bedre design»… er det virkelig i F1?

«Har vi det rette konseptet? Det er nesten umulig å si at vi bare leker med bilene våre og vi leker aldri med andres biler. Når det kommer til de mekaniske aspektene ved bilen, lærer vi like mye som alle andre, og jeg er sikker på at vi kan få mer på det området. »

«Men vi må jobbe hardt. Vi er ærlige med oss ​​selv, vi startet ikke på riktig fot, vi må se hvor våre svakheter er, se hvordan vi kan forbedre oss og gjøre disse forbedringene så raskt og kostnadseffektivt som mulig. . »

«En del av kroppen, visuelt annerledes, kanskje ikke hovedforskjellen, det er en detalj i gulvdesignet. Vi evaluerte noen ideer i denne retningen.»

Ville det ikke vært litt synd for Mercedes å kopiere Red Bulls design? Fungerer ikke denne psykologiske faktoren?

«Jeg skal ikke si hvilken retning vi skal gå, men vi får se. Jeg tror det ville være dumt å ikke ha en viss grad av ydmykhet i å tro at vi kan ha gjort en feil og se hva andre mennesker har gjort. Og det er ikke bare Red Bull-konseptet, det er alle konsepter opp og ned i rutenettet. Hvorfor står det det som virker interessant å se på. »

Så alt er fortsatt åpent for Mercedes, bekrefter teknisk direktør.

«Det du prøver å gjøre er å finne ut hva som skjer i luftstrømmen, finne ut hva du vil gjøre med den, og bygge kroppsformene derfra. Så vi skal se på og si: Hva gjør du tror Red Bull-kroppen gjør det, og hvorfor? For å se hva vi kan lære av det, har andre Alle-biler samme topp og bunn av rutenettet. »

«Vi får se hva vi kan bruke, og så vil du se endringer i år, kanskje du vil se endringer neste år, eller så blir vi der vi er. Dette er spørsmålene vi prøver å svare på.»

Har nise blitt løst?

Hvis Mike Elliott beholder tilliten til lagets nåværende form, vil det være takket være utviklingen i Barcelona og Silverstone denne helgen.

Spesielt niser ser ut til å være sterkt redusert, selv om Silverstone-banen blir hjulpet av å være mindre humpete.

«Det er veldig tydelig når du ser på bilen, vi gjorde en stor endring i Barcelona i måten vi prøvde å bruke aerodynamikken på.»

«Ved å gjøre dette har vi gjort noen gode fremskritt innen nise. Men det kan ha vært noen kompromisser i bilens generelle aerodynamiske ytelse. »

«Så, denne oppgraderingen prøvde virkelig å redusere nise, prøve å legge til ytelsen til bilen og virkelig forbedre runden. Målet var å gjøre det uten å gå på akkord med sprett eller noe annet negativt aspekt. »