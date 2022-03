Formel 1 | Mercedes F1 vurderer løsninger for å redusere returene

Mercedes F1 står overfor en vanskelig situasjon med niser og spretter av W13-fjæringene, noe som tydelig forstyrret Louis Hamilton og George Russell under de to første dagene med testing i Bahrain.

Likevel sier Mercedes at de utforsker et sett med konfigurasjons- og justeringsløsninger for å løse dette. Hamilton var tydelig skuffet foran media etter å ha kjørt hardkjør i natt.

Syv ganger verdensmester innrømmet han at de fleste lagene er «Lignende båt»Men han erkjente at Mercedes henger etter Ferrari og Red Bull på dette området.

«En travel dag med å jobbe med flere drivstoffnivåer når vi lærer mer om biler og dekk» Mercedes» baneingeniørdirektør Andrew Showlin forklarte.

«Vi utforsker en rekke oppsettalternativer for å forbedre sprett. Det kan være vanskelig å eliminere, men det er helt klart nødvendig å redusere det. Vi har funnet noen måter å forbedre dette på, men å finne den rette balansen mellom sprett og ytelse er helt klart en utfordring.»

«Vi har en lignende plan for denne lørdagen, men Louis vil jobbe med mer drivstoff og George med mindre.»

«Vi har fortsatt mye arbeid foran oss, men bilen kjørte pålitelig, noe som hjalp oss med å få bedre kjørelengde og gjennomføre timeplanen.»