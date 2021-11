Formel 1 | Mercedes: Ingenting forklarer hvorfor Hamilton var så rask i tapet

Andrew Showlin sa at dominanshelgen ved Louis Hamiltons Qatar Grand Prix inkluderte en kvalifiseringsytelse som overgikk forventningene til Mercedes F1. “Ingenting forklarer hvorfor han var en pioner enn de andre.”.

Hamilton dominerte kvalifiseringen til den andre kampen på rad, og slo tittelkandidaten Max Verstappen med nesten et halvt sekund.

Verstappen rykket fra syvende til andreplass etter å ha mottatt en straff fra Grid da han ledet Grand Prix fra start til mål.

Mercedes Track Engineering Director, Hamilton Racing Performance a “Race kontrollert på en klassisk måte”, Men de som er produsert i fortjeneste er bemerkelsesverdige.

På spørsmål om Hamiltons dominans i kvalifiseringen var overraskende, svarte Showlin: “Margin, ja. Vi trodde vi ville klare oss her, men de tre nederste banene i mesterskapet var kanskje den som bekymret oss mest.”

“Fra lørdag morgen så det ut til at Louis hadde kontroll over alt. Det er vanskelig å forutsi en margin på en tidel eller to tideler, som alltid er en god margin.”

“Vi trodde aldri det skulle ta nesten et halvt sekund. Det hele fant sted i Q3. Twist 1 var så bra, og derfra gikk det jevnt for ham.”

“Louis er faktisk ‘i sonen sin’ nå. Du kan gjøre alle sims du vil, men han er foran. Og det er ingen forklaring på hvorfor han var så langt foran Max.”

“I utgangspunktet vet Lewis hva han skal gjøre ved å grave seg dypere.”