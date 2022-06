Formel 1 | Merke: Leclerc som Hamiltons ryggskade

Polar på de fire siste Grand Prix-løpene vant ikke Charles Leklerk, spesielt på grunn av Ferrari-motorens pålitelighetsproblemer eller Scuderias dårlige racingstrategi.

Monacasquins siste seier kommer fra Melbourne, og Max Verstappen er nå på toppen av mesterskapet, og sympatiserer med Ferrari-førerens tilstand på Martin Brundt, en tidligere F1-fører og rådgiver for britisk TV.

«Vi er midt i en sesong med 22 løp, og løpene fortsetter å komme.» Sa vennen.

«Hvis du har et stort problem, må du fikse det, men Ferrari har mange. Leglerk bør være nær ham. Han kan ha hatt fire store treff. Han setter bilen sin på stanga og kjører strålende, noe sånt skjer. Ofte .»

Brandt ser for seg at Monacascus forhold til Ferrari for tiden er i trøbbel, og han sammenligner den moralske smerten som Leclerc må ha følt med den fysiske smerten som Lewis Hamilton følte i Baguio.

«Troverdighet koster ham mye for øyeblikket, spesielt oppkjøringen til å bli verdensmester. Strategi mistet ham til en fantastisk hjemmeseier i Monaco. Han elsker Ferrari og Ferrari elsker ham, sist gang jeg så noe slikt. , Det var i Michael Schumachers dager. Det er mye kjærlighet der, men nå føler Leclerc at han har et sår på ryggen til Louise.»