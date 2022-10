Formel 1 | Mexico, EL1: Ferrari tar dobbelt for å starte Sains GP

Den første gratistreningen for den meksikanske Grand Prix fant sted på Autodromo Hermanos Rodriguez. I denne siste runden av sesongen kom mange lag med endringer.

Slik var tilfellet med McLaren F1, som brakte fire nye funksjoner til MCL36, inkludert en litt annen form på motordekselet og åpninger i dekselet for å avkjøle motoren.

I Mercedes F1 er de vertikale finnene foran på sideveggene i forhold til bakken nye. Red Bull har kommet med et revidert motordeksel som tar sikte på å kjøle RB18 bedre.

AlphaTauri hadde i mellomtiden tre endringer. Baksiden av motordekselet var bredere, det samme var de fremre bremsescoops, og ventilene i dekselet ble spredt for å beholde kjølingen samtidig som luftstrømmen ble forbedret.

I henhold til forskriftene satt fem unge sjåfører ved rattet under disse EL1-ene. Jack Doohan erstattet Esteban Ogan i Alpine F1 for sine første offisielle tester. Hos Williams tok Logan på seg sersjant Alex Albans FW44.

Hos AlphaTauri erstattet Liam Lawson Yuki Tsunoda. Haas F1 erstattet Kevin Magnussen med Pietro Fittipaldi og Nike de Vries tok rattet i George Russells Mercedes W13. Dette vil være hans siste utflukt for det tyske laget før han begynte i AlphaTauri i 2023.

Alle fem bilene vil ha 45 minutter med testing med 2022-dekkene på EL2, før 45 minutter for Pirelli- og prototypetestene. Vi minner om at dagens andre økt varer i 90 minutter.

Aston Martin og Alfa Romeo introduserte henholdsvis en ny spoiler og gulv for å forbedre balanse og aero-ytelse. Williams har modifisert gjellene for å forbedre kjølingen.

En studieøkt før Pirelli-prøvene

Max Verstappen signerte den første tonen på hard gummi på 1’22″291. Lagkameraten Sergio Perez gikk tre tideler, med Carlos Sainz foreløpig sjette.

Liam Lawson måtte pit i noen minutter med bremseproblemer. AlphaTauri har allerede opplevd dette på Suzuka og Austin, og Pierre Gasly var imponert.

Sainz avanserte til tredje og Charles Leclerc var usignert etter 20 minutter. I denne første delen av økten testet sjåførene de hardere dekkene som forberedelse til løpet, da EL2-ene vil tjene som tester for Pirelli-prototypedekkene for 2023.

Charles Leclerc satte sin første rundetid på den myke gummien like før midten av økten. Ikke overraskende tok Ferrari-føreren umiddelbart ledelsen på 1’21″546.

Mick Schumacher, på de samme dekkene, befant seg fire tideler bak Leclerc og tok dermed midlertidig andreplassen i økten. Valtteri Bottas fulgte deretter Lando Norris inn til andreplass.

Fernando Alonso erstatter dem, rett før Verstappen snurrer på sitt første forsøk på den myke gummien: «Jeg kan ikke fikse det, det er utrolig hvor lite grep det er».

Leclerc forbedret seg til 1:20.753, og Sainz toppet økten på 1:20.707. Guanyu Zhou var urørlig ved enden av gropen rett, og klaget over at han ikke kunne skifte gir.

Perez og Verstappen endte på tredje og fjerdeplass, med tiden 1’20.827. Stewardene hentet Alfaen fra Chow og returnerte den til den fremtidige Audi-teamgraven.

Fittipaldi opplevde et motorproblem som tvang ham til å parkere Haas VF-22 på siden av banen. Økten ble avbrutt i noen minutter for å frigjøre et enkelt sete.

Det grønne flagget vaiet med et kvarter igjen. Dessverre endte Doohans økt med at den australske enseteren ble eliminert, og fikk mekaniske problemer.

Økten ble avbrutt for andre gang på grunn av bremseproblemer for Lawson. Etter å ha låst bremsene flere ganger, fant AlphaTauri-rytteren sin fremre venstre skive i brann.

Så økten endte på denne måten, med Sainz som satte en raskere tid enn Leclerc. Perez og Verstappen følger Hamilton, Alonso, Bottas, Norris, Gasly og Vettel.

Fem nybegynnere avslutter logisk nederst på rangeringen. Lawson er 16. foran Sargent, DeVries, Doohan og Fittipaldi.