Formel 1 | Miami Circuit-arkitekter utviklet «feilgeneratorer»

Miami Grand Prix Circuit er en av de sjeldne nye ankomstene fra designkontorene til Herman Tilke eller hans sønn. Det ble realisert av Apex Circuit Design Company selv, og grunnleggeren Clive Bowen forklarer målene hans team satte seg for å realisere Miami International Autotrome.

«Vi måtte sørge for at runden hadde «Jekyll and Hyde» personlighet» sa Bowen. «Det er seksjoner med høy trekkraft som hovedsakelig krever nivåendringer og jevne innstillinger i bilen.

«Det er også høyhastighetsseksjoner der du trenger hardere systemer for å få mest mulig ut av aerodynamisk ytelse, så sidegrep i svinger.

Bowen forklarer at momentområdet foran stien som går under motorveien og den lange rette vil være en av nøklene til systemet.

«I sekvens 13-16 går vi under motorveiovergangen. Ved sving 14 vil du ikke se den 15. toppen før du er på den 15. toppen.»

«Vi kaller dette «feilgeneratoren», så sjansene for at rytterne kommer på plass er veldig høye fordi noen foran gjorde en feil.»

Charles Metcalfe, en av arkitekturens arkitekter, forklarer at arkitektfirmaet ønsket å skape en ny utfordring for F1-spillere: «Som et selskap er filosofien vår å utfordre alle F1-team, deres biler, deres raceringeniører og, selvfølgelig, deres sjåfører.

«Så vi fokuserer på dynamiske sekvenser av raske og sakte, raske og langsomme svinger. For å oppnå det gjør vi mye simuleringsarbeid og sørger for at det er forskjellige svingsekvenser på en runde.

«Mellom 4 og 8 svinger er det en veldig høy hastighet, en høy G-nøkkelseksjon, hvor biler vil ha vanskeligheter med å kjøre forbi og ytelsen til sving 8 vil være kritisk for rundetiden.